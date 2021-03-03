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南海爭議持續 蔡英文：任何國家都不該製造區域緊張

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／本報系資料照
蔡英文總統。圖／本報系資料照

民進黨中常會今天邀請台灣國際法學會副秘書長林廷輝以「當前南海情勢分析」為題進行專案報告。蔡英文總統表示，台灣對於南海領土主權立場沒有改變，也會持續捍衛領土主權，任何一個國家都不應該在這個區域內片面製造緊張對立，造成威脅。

林廷輝報告指出，美、澳、英、法等國近期先後派出戰艦到南海「自由航行」，中方則宣示反對任何國家以「航行自由」為名，加大在南海軍事存在。蔡英文表示，在南海議題上，台灣對於在南海領土主權立場沒有改變，也會持續捍衛領土主權，台灣一向堅持相關國家要遵守國際法，維護南海航行和飛越自由，共同促進區域的和平穩定；任何一個國家都不應該在這個區域內片面製造緊張對立，造成威脅。

蔡英文指出，2016年以來，台灣在維護區域和平穩定上的投注，受到國際社會的諸多肯定，台灣會持續和理念與價值相同的國家密切合作，為維護區域的和平穩定，盡最大的努力，作出積極的貢獻。

南海 蔡英文 民進黨

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