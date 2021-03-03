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協調新會期委員會名單卡關 鄭麗文請辭國民黨團書記長

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院國民黨團今天協調下會期委員會名單，但因經濟委員會召委協調引發爭議，今天名單確定無法依規定交出給立法院，黨團書記長鄭麗文（圖）下午也在黨團公框請辭。圖／聯合報系資料照
立法院國民黨團今天協調下會期委員會名單，但因經濟委員會召委協調引發爭議，今天名單確定無法依規定交出給立法院，黨團書記長鄭麗文（圖）下午也在黨團公框請辭。圖／聯合報系資料照

立法院國民黨團今天協調下會期委員會名單，但因經濟委員會召委協調引發爭議，今天名單確定無法依規定交出給立法院，黨團書記長鄭麗文下午也在黨團公框請辭，黨團總召費鴻泰至今仍在積極慰留中。

知情人士表示，下午協調經濟委員會最後一席機會時，原由原司法委員會立委李貴敏，要與上會期即已在經濟委員會的立委謝衣鳯、翁重鈞3搶一，但協商一開始，鄭麗文即表示，因謝是農業縣選區立委，盼李、翁禮讓，李隨即提出異議。

鄭麗文表示，她必須依規定辦理。李貴敏回應，慣例上黨團三長都在司法委員會，要先解決這部分才算依規定辦理。鄭回說，三長在司委會不是明文規定。李反問，那抽籤有明文規定嗎？眼看僵持不下，翁重鈞與謝衣鳯轉至隔壁辦公室等待。

隨後鄭麗文主動告知李貴敏，有一個機會可以跟立委林為洲協調去財政委員會，問李是否有意願。李回應不排斥後，鄭隨即致電林，在獲得林同意後，鄭讓出內政委員會給林，林讓出財委會給李，成功協調李離開經濟委員會。

但在李貴敏委員會確定後，資深立委翁重鈞對於李讓謝衣鳯也提出異議，並一度在黨團用餐等待進一步協調，眼看情勢僵持不下，最後費鴻泰與鄭麗文相繼離開黨團，分別前往開中常會與上節目，鄭隨即也在黨團公空宣布請辭總召。

鄭麗文在黨團公框中向費鴻泰表示，很抱歉協商無法圓滿，她已經盡力了，為了團結與和諧，決定辭去書記長一職。費留言回應，請鄭先刪文，「我們談談好嗎？」鄭再回，「已正式向總召辭去書記長一職。謝謝。」讓費下午趕緊致電慰留。

也因經濟委員會名單尚難定，國民黨團原預計今天將下會期黨團成員餐與委員會名單送立法院，確定展延。依據朝野協商決議，立院本會期最晚要在周五傍晚6時前編訂各委員會召委選舉人名冊，下周一上午正式選舉新會期委員會召委。

鄭麗文 費鴻泰 國民黨

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