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才說要思考選國民黨主席 連勝文下午即成立媒體群組備戰
國民黨智庫副董事長連勝文今天表示，將認真思考是否參選黨主席，並在下午立即成立媒體框。這個動作也被視為欲參選態勢明確。
江啟臣下午受訪對此表示，他尊重黨內民主。媒體追問他，連勝文是否是因為不滿他才參選，江啟臣則笑說，「你們很喜歡挑撥離間」。據了解，對於是否修改黨內法規讓黨主席不得參選公職，今天中常會並沒有討論。
此外，中常委李德維在會中建議，9日式江啟臣就任滿周年，10日應該在中常會進行專案報告，總結一年來的政績並檢討需要改善之處，江啟臣已允諾；同時李德維也提出，國民黨主席選舉還有海外通訊投票，但目前因為疫情的關係導致航班減少，建議黨中央可先行將這次主席選舉細則給中常會參考。
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