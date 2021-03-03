才說要思考選國民黨主席 連勝文下午即成立媒體群組備戰

國民黨智庫副董事長連勝文今天表示，將認真思考是否參選黨主席，並在下午立即成立媒體框。這個動作也被視為欲參選態勢明確。

江啟臣下午受訪對此表示，他尊重黨內民主。媒體追問他，連勝文是否是因為不滿他才參選，江啟臣則笑說，「你們很喜歡挑撥離間」。據了解，對於是否修改黨內法規讓黨主席不得參選公職，今天中常會並沒有討論。