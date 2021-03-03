非核家園像烏托邦 藍委：政府沒告訴民眾要付沉重代價

藻礁公投已達法定連署門檻，經濟部雖表「尊重」，但經濟部長王美花今表示，若公投結果使三接喊卡，中部、高雄的減煤努力成果「就會回頭」。國民黨立委賴士葆嘆，蔡政府推動非核家園始終就像在建構美麗的烏托邦，沒有告訴民眾為此要付上沉重的代價。

賴士葆表示，非核必須增加燃煤機組會帶來空汙 不只是環境受到汙染，更嚴重的是國人用肺呼吸更多的排碳，讓肺癌成了台灣的新國病。當初民眾反彈蘇澳燃煤電廠，改成天然氣液化接收站在千年藻礁的場域，甩鍋國民黨當初決定的，卻不提是在民進黨手上強行通過環評確定的。如果非核是為了環保，那麼在藻礁區開發天然氣收站是傷害環保，這樣矛盾的雙重標準，只能說民進黨執政了就因而喪失理想。

賴士葆說，環保人士自始至終堅守捍衛生態環境的理想，沒有改變。過去民進黨和環團人士並肩作戰，在議題上合作無間，有深厚的革命情感，但拿到政權以後傷害環保的事件罄竹難書。例如，2018年環保署副署長為了讓深澳發電廠環差案闖關成功，昧著專業良知投下關鍵性的一票。另外，動員表決部隊在環評史上最黑暗的一日通過第三接收站的大潭藻礁案。為了阻止珍愛藻礁公投，1450抹黑、抹紅環保人士，政府製作哏圖發布不正確的資訊，這些環保人士點滴在心頭。

賴士葆說，他本著哀矜勿喜的心情看待珍愛藻礁公投達到公投門檻，藻礁不會說話，沒有選票必須靠著環保人士來捍衛它們生存的權利，即便7500年的成長歷史，一個開發案就可以瞬間毀掉他們。

他也批評，民進黨背棄環保的理念事件不可勝數，蘇貞昌認為重大政策萬一被公投直接民意否決不需要負政治責任，令人駭然。蔡政府最在乎的只是政權，如今面對藻礁公投、萊豬公投態度是如此輕蔑，認為公投只是給執政黨參考而已，這是對民主很大的汙衊。