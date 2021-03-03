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暗酸林淑芬？鄭運鵬：被分配到司法委員會不是懲罰

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委鄭運鵬。本報資料照片
民進黨立委鄭運鵬。本報資料照片

民進黨立委林淑芬因在萊豬表決時跑票，被黨團停權3年，無法選擇委員會，未來疑被分配至司法法制委員會。林淑芬表示，黨團剝奪她擅長的專業領域，把她打入冷宮。民進黨立委鄭運鵬表示，過去他也曾被強制分配到司法委員會，但他不認為因為服務黨團而不能選擇委員會是被懲罰。

鄭運鵬在臉書上表示，過去三年，他有兩年因為擔任黨團幹事長和書記長服務黨團，而被強制分配到司法委員會，司法委員會的內容也不是他的強項，但他不認為因為服務黨團而不能選擇委員會，是被懲罰；也不會認為這樣的安排，是人民被懲罰，而去要求進入自己喜歡的委員會。

他認為，委員會上面還有朝野協商、還有院會，而且該委員會的立委也可以去其他委員會發言，只是時間比較晚而已。

司法 民進黨 鄭運鵬

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