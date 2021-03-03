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成立「綠色連線」備戰2022？ 黃珊珊：本就該多交朋友

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊出席「古亭狗活動區」啟用儀式，被認為是要搶攻毛小孩族群。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長黃珊珊出席「古亭狗活動區」啟用儀式，被認為是要搶攻毛小孩族群。記者鍾維軒／攝影

據媒體報導，台北市長柯文哲陣營內部正式成立「綠色連線」，試圖撕下親藍標籤，外界認為是替2022市長選舉鋪路。對此，副市長黃珊珊表示，多交朋友是平常該做的事，將來才會得到更多支持，還說「朋友愈多愈好不是嗎？」

根據《新頭殼》報導，柯文哲不願被貼上藍色標籤，近日將成立「綠色連線」，留一個暢通管道跟綠營溝通外，最重要的目的還是向綠色選民招手，總召由勞動局長陳信瑜擔任。

外界認為，「綠色連線」是為了備戰2022九合一大選，台北市副市長黃珊珊對此表示，多交朋友本來就是平常應該做的事情，台北市政府應該要聽各界意見，「所以朋友愈多愈好不是嗎？」，將來才會得到更多支持。

至於今日出席「古亭狗活動區」啟用儀式，是否在搶攻毛小孩族群？黃珊珊說，她自己就是「狗奴」，從掃接拜票現少看見嬰兒用品店，卻隨處可見寵物用品店，就能證明寵物已經成為市民與城市的一部份，所以不用特別搶攻。

北市 黃珊珊 寵物

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