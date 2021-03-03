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參選國民黨主席？ 連勝文給答案了

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片

國民黨智庫董事長連勝文昨天拋出「專職黨主席」概念，強調不得競選和兼任公職。他今天受訪強調，自己只是把理念講出來，如果大家認同，可以透過討論來決定；至於是否參選黨主席？連勝文表示，他不能說現在有任何定案，會去請教黨內朋友後在做決定，「我從今天開始會認真去評估這件事」。

對於連勝文提出黨主席不得兼職，被外界解讀是針對擬爭取參選總統的中廣董事長趙少康和兼任立委的黨主席江啟臣，連勝文表示，這是代表他的理念和看法，並強調，他從過去到現在發表任何看法，並不會因為害怕得罪人或讓人見縫插針就閉嘴不講話，還是以表達理念為主，不針對個人發表任何評論。

對於如果未來他打算競選黨主席，是否會會依照自己所說的不會兼任。連勝文說，他講過的話就要對自己負責，但制度設計有很多不同的方面和思考，不可能單純靠一個理念，要落實制度設計和規劃。

連勝文說，這是他過去個人一貫的主張，雖然不是他第一個提出來的，但這是國民黨未來重要的制度改革，希望透過專職黨主席來確保黨內所有的運作，特別是總統提名可以公平公開，希望黨主席能花更多時間專心黨務上。

連勝文 國民黨

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