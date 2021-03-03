大陸突襲式封殺鳳梨 柯文哲：只是讓台灣人更不爽

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今出席民眾黨中央委員會春酒，再被問及中國暫停進口鳳梨一事，他說，中國自詡為大國，要有大國風範，這樣做只是讓台灣人更不爽而已，對中國沒有好處。

民眾黨今舉行中央委員會春酒，特別選在「天然臺湘菜館」，表達民眾黨「天然台」的精神。他表示，如果用「統」代表國民黨，用「獨」代表民進黨，代表民眾黨的就是「台」。他一直認為「天然獨」的形容不對，是天然台。

柯文哲說，台灣自古就是移民社會，除了原住民以外，第一代都是由外面進來的人口，只要在這裡住久了，第二代在這裡出生，且認同台灣，那就是台灣人，就叫天然台。他認為，這個問題不解決，每天吵吵鬧鬧的，就無法實踐民眾黨高呼的「共融社會、國家治理」。

柯文哲說，台灣人有不同的過去，但有共同的現在，重點是要不要走向共同的未來，如果都想要走向共同的未來，「我們都是台灣人」，那問題就解決了。

至於被問及天然台的兩岸論述，他說是以台灣為名，以民眾為本，還是以台灣為主體，同時要考慮民眾每天的生活，政治要落實在民眾每一天。柯文哲說，「兩岸一家親」是一個態度，而中國不該有侵占的行為，也認為中國不該隨便把鳳梨丟掉。

針對中國暫停進口台灣鳳梨，他說，北京當局還是要用理性、務實、科學的態度來面對台灣，如果對台灣農產品有意見，要事先講，事前只給兩三天的時間，人家也沒有辦法去應付。柯文哲認為，中國自詡為大國，要有大國的風範，否則這樣做只是讓台灣更不爽而已，對他也沒有好處。