國民黨辦青年營 江啟臣：40歲以下還差300萬票要很努力

國民黨青年部上午舉行「民主扎根計畫」啟動記者會，宣布將於20至21日在台北舉辦以居住正義為主軸的「青年住好」願景營，預計招收30位青年學員，透過議題發想，一同投入國民黨的改革浪潮。江啟臣表示，雖然國民黨積極年輕化已提升國民黨民調，但與對手陣營比較，40歲以下族群國民黨還差距2、300萬票，還有很大的努力空間。

江啟臣表示，他上任以來，在年輕族群經營方面，這一年來不管是線上還是線下的活動成果都讓他感到欣慰，也讓他感受到「年輕人不是鐵板一塊」。他透露，他上任以來，40歲以下入黨的超過3500人，過去只有9000多人，不到黨員的3%，但即使有進步，2022、2024國民黨要若要重返執政，年輕族群必須是大家要積極稱取的一塊，還有很大的努力空間。

江啟臣也說，國民黨在民調上，在40歲以下的支持度近來都是大幅提升，例如最近的艾普羅民調顯示，政黨支持度幾乎跟民進黨打平，在20到29歲族群只落後民進黨1.8%，這是他最近看到差距上最小的一次。

江啟臣說，國民黨推出的「參政七號角」就是民主扎根，國民黨會分不同區域主題，下鄉到各地去和年輕人做議題交換，從國政到市政議題，希望將年輕人的心聲納入到國民黨之中，促成與年輕人的對話。不管怎樣，對國民黨而言、對中華民國來說「this is a way」這是優先要展開的事情。

國民黨青年部主任陳冠安表示，「民主扎根計畫」是「參政七號角」的首秀，國民黨將透過全國性、密集性的青年活動，重新活化藍營的青年培訓系統，並且將國政與市政、中央與在地議題進行結合融會，在六大區域推出願景營，針對當地的特性，搭配切合的政策議題，以青年視角出發，讓營隊不只是招募熱血青年的管道，更是重塑國民黨的開始。

陳冠安指出，在北北基搭配的是居住；桃竹苗是文化；中彰投為環境；雲嘉南係農業；高屏為勞權；宜花東離島則是觀光，每一個區域都會舉辦周末二日的願景營，因應疫情不提供住宿，每梯預計招生20至40名認同中華民國派的青年。每梯都會與不同的NGO合作，希望在舉辦青年營隊的同時，也擴大黨的社會聯繫，創造在野互動新模式。

陳冠安也透露，成果發表將以「模擬記者會」來呈現，希望學員透過政治界最常見的活動形式來直接實戰，體驗真實的議題攻防過程。陳冠安說，青年部也會從願景營裡選拔5至10位表現傑出者進入到為期五周的工作坊，由政治人物、資深幕僚與學者專家來進行互動式教學，並讓學員與地方黨公職合作，針對在地議題進行鑽研發想，活絡國民黨地方的青年系統。

陳冠安表示，針對在工作坊表現優異者，國民黨則會依其適性，甄選為青年部、新媒體部、政研部義務副主任與發言人，希望讓更多的年輕人能透過擔當黨職，有很好的政治開端，並且勇於成為藍營新一代的KOL。