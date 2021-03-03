萊豬、藻礁、鳳梨聲量較勁 學者：年輕族群在PTT先反應

桃園珍愛藻礁公投連署昨天飆高突破安全門檻35萬，而且超過36萬，誰是意見領袖，帶起網路討論的？中原大學資訊管理學系副教授金志聿長期研究網路聲量，認為藻礁已成政治議題，現在萊豬、藻礁、鳳梨多方關注，連網紅也發揮助力。

金志聿指出，藻礁議題的相關網路討論聲量，包含許多對執政黨的討論，除了「珍愛桃園藻礁」粉專，網路聲量大的關鍵領袖有一半是網路媒體，如中天YT頻道、粉專及其他網路政論節目。另「網紅時代」發起的關注，也成為藻礁聲量的來源，粉專、YT有20萬以上的「昆蟲擾西 吳沁婕」，也因為發起護藻礁貼文，引起逾5萬多筆迴響，次於中天與連署發起團體。

此外，國民黨的羅智強、江啟臣，甚至民進黨的王浩宇也都在一些時間點帶起了藻礁議題的網路討論聲量，可見藻礁已變成政治議題，但還是有純粹環境保育的議題討論，與網紅強調不帶政治色彩支持藻礁連署，這些支持的聲量占的比率不低。

金志聿說，網路上原本關注焦點在新冠疫情、疫苗的相關討論，藻礁議題在2月底聲量突起，取代先前反萊豬議題，不過這周「鳳梨事件」聲量竄起，成為新的網路討論重點，壓低其他議題聲量。

金志聿認為，反萊豬連署、藻礁連署、鳳梨出口遭封殺都是執政黨近期被扣分事件，但觀察聲量，鳳梨事件由外交部發起「#自由鳳梨」活動後，變成民眾力挺反制中國打壓的活動，網友與綠營各方人士響應，創下鳳梨單日17萬3925筆討論，遠高於藻礁與反萊豬連署。

藻礁聲量近期快速竄起，還蓋過部分反萊豬連署的關注度，2月初就創下1萬6845聲量高峰；2月26日行政院長蘇貞昌護航藻礁開發案，藍綠攻防重新炒熱話題，相較之下對萊豬議題少有回應，兩個議題爭論的聲量趨勢呈現反比。

金志聿觀察，2月23起到連假結束，藻礁公投連署份數明顯上升，回收件數幾乎每天超過1萬，最高突破5萬。知名作家張曉風批蔡政府，民進黨發聲指第三液化天然氣接收站是馬政府時期的開發案，一來一往使聲量飆高至1萬2874筆。

金志聿表示，網路聲量顯示對執政黨不滿的情緒，轉成為支持藻礁連署聲音，萊豬、藻礁永存、鳳梨事件會被大家關注的共同因素，也是認為執政黨雙標、立場不一形成的抗議。現在網路環保議題討論仍佔近7成，保護藻礁公投連署議題的核心就是經濟開發和環境保存衝突，雙方討論聲量雖有重疊，但整體而言，網友們關注「環境保育」相關討論較多，與「經濟能源」發展相比多出了2倍；保育被扯上核四政治操作也引來網路反感的負面聲量

金志聿表示，年輕族群的網路關注，PTT是議題聲量源頭，藻礁公投連署快速增加2月23日是分水嶺，「珍愛桃園藻礁」粉專的聲量2月25日才創新高，「PTT八卦板」2月21日起關注藻礁的討論就逐漸升溫，2月24日率先反應成為最熱門頻道，隨後日均量維持在1500筆以上的熱度，進而帶動議題在網路上全面發酵。環保相關的公投連署通過與否，PTT的聲量高低往往是關鍵之一。