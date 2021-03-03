回歸初衷與專業 廖國棟新會期轉戰立院衛環委員會

朝野立委涉SOGO集體貪瀆案餘波盪漾，包含退出民進黨的立委蘇震清、國民黨立委陳超明與廖國棟等涉案人，因都在與案件有關的立院經濟委員會，新會期是否迴避離開經委會受關注。廖上午受訪表示，將轉往衛環委員會。

廖國棟指出，他是醫生，現在就是回到初衷與專業，回到衛環繼續為民服務，做應該要做的事。廖說，他現在心境上想要休息沈澱，台東縣政府現在也面臨垃圾為患、掩埋場運作等嚴肅環保議題，希望他能協助地方。

廖國棟說，他過去就是在衛環委員會，也長期關注相關議題，後來為了要推動原鄉基礎建設，才轉經濟委員會，這陣子思考後才決定重返衛環委員會，他在黨團積分高，可以決定，轉換委員會也沒有壓力。

對於所涉案件，廖國棟表示，對外界貼標籤他深自檢討，但他個人非常清白。