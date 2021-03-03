轟綠口嫌體正直 藍：想分散市場又沒本事擺脫對岸

台灣鳳梨3月起遭中國大陸禁止進口。國民黨文傳會副主委黃子哲今天在臉書抨擊，事實上我國農產品外銷到大陸的市場依賴度甚高，民進黨政府又想分散市場，又沒本事擺脫對岸。所以才會又要罵又要賺，「標準的口嫌體正直。」

黃子哲指出，蔡英文總統說2019年2月13日曾在臉書說，賣到「中國」農產品，比前一年大幅成長，來到12.6億美元，同樣破紀錄！政府會作農民後盾，「把雞蛋放在每一個籃子裡」。同年10月17日，蔡總統也說，這三年多來，政府針對農業作出宣示，就是要加強農產品的外銷，開拓全世界的市場，「不把雞蛋都放在同一籃裡」。

黃子哲說，民進黨政府賣到對岸的農產品創新高，蔡英文總統立馬做了大內宣說自己好棒棒，要是賣了點農產品到其他國家，小英也要做大內宣說自己不靠中國大陸市場，也是好棒棒，「蔡英文這是在精神錯亂嗎？」

黃子哲表示，蔡英文總統及農委會主委陳吉仲近日不斷宣稱，包括新南向政策，政府已經努力開拓大陸以外的世界各國農產品外銷市場，而且成績斐然。但數字會說話，蔡英文總統上任後，大陸占我國農產品出口比例分別為19.4%、20.7%、23.2%、22.9%、20.7%，平均21.38%，不僅年年都位居首位，金額還屢創新高。

黃子哲指出，ECFA是在2010年9月生效，若從隔年起算，大陸占我國農產品出口比例也是逐年攀升，分別為14.5%（2011）、15.6%（2012）、18.1%（2013）、18.9%（2014）、20.5%（2015），這5年平均為17.5%。

黃子哲說，蔡英文總統執政這幾年，對大陸市場的依賴度依然居高不下，還比馬政府時期還突飛猛進，不降反升，所謂新南向及市場分散等政策，都是喊假喊爽的。事實證明，蔡英文總統是有多找了一些籃子，但都只是在充數，少數雞蛋放入這些籃子自然不會深，而雞蛋依舊放在對岸這個大籃子裡，裝好裝滿。

他也諷刺，猶如民進黨的執政能力，都很淺碟又假掰，說在幫農民賺鈔票，更像是為自己在拚選票，其實是政治凌駕一切。民進黨與其意識形態的搞對抗，不如好好幫農民安穩的賺大錢。