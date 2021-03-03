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陸媒警告禁台產品進口恐排山倒海 陳亭妃：不意外
大陸宣布3月起暫停從台灣進口鳳梨後，有學者建議台灣以禁止出口汽車晶片到大陸來作反制，大陸媒體則警告，若台灣敢主動挑起貿易戰，「各種禁止台系產品進口將會排山倒海」，對此，民進黨立委陳亭妃表示，「中國大陸對台灣經濟的制裁動作一點都不意外」，且鳳梨禁令之後一定會有下一波，蔡英文總統上任後積極分散風險，「相信我們台灣團結一起就可以撐過」。
陳亭妃說，中國大陸對台灣經濟的制裁動作，包括農產品禁止進口，「我們一點都不會意外」，而且她認為鳳梨完了還會有下一波，因為中國大陸現在見不得台灣好，尤其台灣對於全世界的能量越來越大，他們一定要用某一部分來抵制，所以過去是打壓台灣國際參與，現在是用農產品來打壓。
陳亭妃表示，小英總統就任之後一直在轉型，分散風險，所以台灣有信心可以慢慢將農產品展銷到其他國家，「只要我們有信心，不怕中國大陸有任何恐嚇」，相信台灣人民團結在一起就能撐過。
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