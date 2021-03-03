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挺江派建議找廖了以任副主席？ 國民黨：無稽之談
國民黨主席江啟臣才宣布要爭取連任，就因找台北市長柯文哲參加論壇，引發藍營台北市議員不滿。據悉，親江派人士日前向國民黨秘書長李乾龍建議，邀請台中紅派大老、曾任黨秘書長的廖了以代理副主席，但國民黨否認這項說法。國民黨文傳會主委王育敏表示，這完全是無稽之談，空穴來風。
去年江啟臣就曾找過廖了以擔任秘書長，但廖無意任職，後來幫江啟臣找來李乾龍負責秘書長一職。現在因為江要競選連任，挺江派深怕近來爭議影響到江的連任之路，因此多有建議，其中就包含建議廖了以任副主席，未來在江參選時可以代理黨主席職務，以震住黨機器。
不過黨務高層認為，廖身為紅派大老，江又被認為是紅派少主，若找廖擔任副主席，等於是找自己人來掌理黨務，可能又會被其他人有說話的空間。其他黨務高層也說，基本上大家都有很多建議，廖曾任秘書長，當然江旁邊的人也會想借用廖的經驗，但廖去年已向江表明自己的意願，所以基本上不可能成局。
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