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連勝文提黨主席不能選公職 江啟臣：尊重 相信他是為黨好

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

國民黨智庫副董事長連勝文昨在臉書表示，黨主席應該專職，不該競選和兼任公職。國民黨主席江啟臣今受訪表示尊重，國民黨針對黨內選舉和外部選舉，都有既有的制度和辦法，不管是兼任、專任等過去也都有慣例，黨內規章是否要討論或修改也有相關程序，他都尊重黨員的判斷和決定；但他也強調，「相關提案在黨內不是一言堂，也不是主席說的算」。

江啟臣表示，他尊重大家的意見，相信大家的出發點都是希望國民黨好，國民黨有既有的辦法制度等，尤其對黨內選舉或是外部選舉，不管是什麼條件，兼任或專任等過去都有慣例，對於好壞優缺利弊等他都尊重黨員的判斷和決定。

被問到有感覺被連勝文嗆嗎？江笑說：「我覺得沒有」。

但對於是否要修改黨章，江啟臣說，相關的提案在黨內不是一言堂也不是主席說的算，黨內辦法可以透過相關程序來辦理，他尊重黨員和全代會的權力和職責。他也說，黨內規章不管是否修改或討論，都有黨內相關程序，大家權力都是相等的。

國民黨 江啟臣

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