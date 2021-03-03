高雄市議員罷琳案未過 北市林穎孟：小強不要再鬧了

高雄市選委會昨公布罷免高雄市議員高閔琳案二階連署結果，認定距離二階連署門檻19144人以上仍缺2986人，提案未過。台北市議員林穎孟在臉書表示，同為大安文山選區的中國國民黨議員羅智強「真的不要再鬧了」。

林穎孟說，罷免「二〇四六台灣」成員高閔琳、黃捷的失敗，證明了一件事情，那就是大多數民眾反對報復性罷免。濫用罷免、濫用民主，不會獲得社會認同，這種只為謀求政治聲量的胡鬧行為，真的非常浪費社會資源，拿民主制度在開玩笑。

林穎孟表示，「二〇四六台灣」成員已經有黃捷和高閔琳兩位議員挺過罷免挑戰，後續她也會響應賴品妤所發起的「愛瑤令」，一起支持吳思瑤、還有陳柏惟，對抗胡鬧瞎掰的中國國民黨。