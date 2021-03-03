快訊

三接已閃開藻礁？不蓋會缺電？藻礁公投5大爭議釐清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭黨團停權不能進衛環委員會 林淑芬：剝奪我的專業

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委林淑芬。 本報資料照片
民進黨立委林淑芬。 本報資料照片

民進黨立委林淑芬因萊豬投票跑票，遭黨團停權，也影響新國會會期的委員會分配，恐要落腳司法法制委員會。林淑芬表示，黨團剝奪她擅長專業關注的領域，被打入冷宮，對於司法法制委員會來說也不是好事，也認為司法法制委員會不應淪為冷宮。

立法院新會期開議，本周將確定各黨的委員會分配名單。其中，因為在萊豬表決跑票的綠委林淑芬、劉建國及江永昌遭停黨團權3年，接下來的會期確定無法優先選擇委員會，3人可能落腳冷門的司法及法制、外交及國防委員會。

林淑芬說，這個處分讓她成為不專業的立委，處分的不是委員問政的權力，而是人民，不過黨團都做出決議，也只能選擇尊重。

另外，針對黨中央中評會的處分，她則說，這是第一次，連處分都超前部署，她不知道中評會決議效期多久，是立法院第十屆屆期都有效，還是到第十一屆？或者終生都有效？她認為如果是這樣，就是破天荒了，也只能笑笑。

林淑芬 司法 法制委員會

延伸閱讀

3綠委跑票停權1年再犯重罰 中評會表決5比3通過

3立委萊豬表決跑票 民進黨中評會決議停權1年

上次吵一團 民進黨後天再開中評會討論萊豬跑票三立委

民進黨年後再議3立委跑票案 鄭運鵬：無法理解

相關新聞

轟綠口嫌體正直 藍：想分散市場又沒本事擺脫對岸

台灣鳳梨3月起遭中國大陸禁止進口。國民黨文傳會副主委黃子哲今天在臉書抨擊，事實上我國農產品外銷到大陸的市場依賴度甚高，民...

不急與習近平會面 江啟臣強調要有意義與適當時機

國民黨青年部上午邀請黨主席江啟臣、副秘書長柯志恩、OURS都市改革組織秘書長彭揚凱共同舉行「民主扎根計畫」啟動記者會，江...

陸媒警告禁台產品進口恐排山倒海 陳亭妃：不意外

大陸宣布3月起暫停從台灣進口鳳梨後，有學者建議台灣以禁止出口汽車晶片到大陸來作反制，大陸媒體則警告，若台灣敢主動挑起貿易...

挺江派建議找廖了以任副主席？ 國民黨：無稽之談

國民黨主席江啟臣才宣布要爭取連任，就因找台北市長柯文哲參加論壇，引發藍營台北市議員不滿。據悉，親江派人士日前向國民黨秘書...

連勝文提黨主席不能選公職 江啟臣：尊重 相信他是為黨好

國民黨智庫副董事長連勝文昨在臉書表示，黨主席應該專職，不該競選和兼任公職。國民黨主席江啟臣今受訪表示尊重，國民黨針對黨內...

昔日的「護國神山」台糖鳳梨罐頭來自泰國 真正原因不只是國產太甜

中國3月起停止台灣鳳梨進口，過往外銷中國為主的台灣鳳梨爆發滯銷危機，台糖鳳梨罐頭更被發現產地其實來自泰國，台糖聲稱是因金鑽鳳梨甜度高，不適合製成罐頭，行政院長蘇貞昌也跟進背書。但事實上，鳳梨罐頭工廠因人力、成本過高，1980年代後就逐漸在台絕跡，台糖生產線更早在20多年前就出走，真正原因當然不只是因為「鳳梨太甜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。