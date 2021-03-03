遭黨團停權不能進衛環委員會 林淑芬：剝奪我的專業

民進黨立委林淑芬因萊豬投票跑票，遭黨團停權，也影響新國會會期的委員會分配，恐要落腳司法法制委員會。林淑芬表示，黨團剝奪她擅長專業關注的領域，被打入冷宮，對於司法法制委員會來說也不是好事，也認為司法法制委員會不應淪為冷宮。

立法院新會期開議，本周將確定各黨的委員會分配名單。其中，因為在萊豬表決跑票的綠委林淑芬、劉建國及江永昌遭停黨團權3年，接下來的會期確定無法優先選擇委員會，3人可能落腳冷門的司法及法制、外交及國防委員會。

林淑芬說，這個處分讓她成為不專業的立委，處分的不是委員問政的權力，而是人民，不過黨團都做出決議，也只能選擇尊重。

另外，針對黨中央中評會的處分，她則說，這是第一次，連處分都超前部署，她不知道中評會決議效期多久，是立法院第十屆屆期都有效，還是到第十一屆？或者終生都有效？她認為如果是這樣，就是破天荒了，也只能笑笑。