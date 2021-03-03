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黨主席不要選總統與連勝文不同調 馬英九：黨章沒規定

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導
黨主席不要選總統與連勝文不同調　馬英九：黨章沒規定。記者王聖藜／攝影
黨主席不要選總統與連勝文不同調　馬英九：黨章沒規定。記者王聖藜／攝影

國民黨智庫副董事長連勝文表示未來的主席應定位為「專職黨主席」，不應再去爭取總統大選選舉的提名，前總統馬英九今天回應說，國民黨黨章中並沒有規定黨主席不能兼公職，「見仁見智」。

馬英九今天因被控黨產賤賣「三中案」前往台北地院出庭，出庭前，有媒體詢問他有關黨主席可否兼任公職一事，他簡短回應媒體提的問。

連勝文被點名可能競選國民黨主席，連昨天公開表示，未來的主席應定位為「專職黨主席」，不應再去爭取公職選舉提名，特別是總統提名。

對此，中廣董事長趙少康也有看法。趙說，目前黨內的法令沒規定黨主席不能去選舉，「沒道理被束縛住」，若要修改，應訂在黨章裡；趙少康還說，如果黨主席不能選總統，那他就不參加黨主席選舉。

國民黨 連勝文 馬英九

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