高閔琳罷免連署未過 民進黨：報復性罷免不被民眾支持

罷免高雄市議員高閔琳的第二階段連署，經中選會審查裁定份數不足未過。民進黨發言人顏若芳今天表示，繼高雄市議員黃捷罷免案未過後，今天罷免高閔琳的第二階段連署補件，最後竟有高達近七成造假導致份數不足，令人匪夷所思。再次證明，國民黨發動這樣的報復性罷免，不但不被台灣民眾所支持，就連國民黨的支持者也無法完全認同，浪費國家資源。

顏若芳指出，這次高雄市選委會查對後發現，第二階段連署補件的連署名單中，與第一次連署人重複連署者，高達7148人，占補提人數近七成（69.24％）。另外，其他不符者676人中，經高雄市選委會寄發查詢單詢問後，有8人否認連署名冊為本人簽名蓋章。

顏若芳表示，高閔琳罷免連署未過、不成案，背後所代表的意義就是高雄市民再一次發出警鐘，不認同不具正當性的罷免。以重複連署或疑似代寫、非本人連署企圖魚目混珠灌水造假，都證實了這些罷免動機，不只是不具正當性，且是為了報復的政治操作，根本是在玩弄民主制度，傷害台灣民主。

民進黨呼籲國民黨，對於一連串不具正當性的報復性罷免應該立即懸崖勒馬，停止浪費國家資源。