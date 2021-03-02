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罷琳案未過 高閔琳：台中也要守住！

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議員高閔琳。本報資料照片
高雄市議員高閔琳。本報資料照片

高雄市選委會今公布罷免高雄市議員高閔琳案二階連署結果，認定距離二階連署門檻19144人以上仍缺2986人，提案未過。罷琳團體表示尊重。高閔琳則說，民主自能分辨是非善惡；將會一本初衷為民服務。她並替台中立委陳柏惟加油，「大岡山也守住了，台中也要守住」。

高雄市選委會今公布連署人名冊查對情形，高雄市選委會表示，經查對後發現，二階與一階連署人重複連署者7148人，占補提人數69.24％，最後認定距離二階連署門檻19144人以上仍缺2986人，罷免提案未過。

罷琳發言人陳清茂對此表示尊重，但對結果仍「覺得不可能」。

對於罷免連署未過，高閔琳說，民主自能分辨是非善惡，她多年來在基層服務都是不分藍綠，無論過去是否曾投票支持與否，或者是否連署罷免與否；未來她都將一本初衷，為民服務。

她並表示，「罷琳案」不需要走到正面對決的第三階段，讓市民可以回歸平靜生活；尤其在台灣鳳梨等農產品遭到中國打壓，正需團結對外的時刻，真是一個好消息。

同時，高也要為高雄子弟、台中立委陳柏惟加油，高閔琳說，「大岡山也守住了，台中也要守住。相信報復仇恨的力量，無法超越對民主和人民的智慧」。

高閔琳 罷免 陳柏惟

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