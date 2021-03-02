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參選北市長？鄭麗君：目前沒在想
文化部前部長鄭麗君最近回任「青平台基金會」董事長，也擴編基金會並推動轉型，還找來民進黨新秀林飛帆、吳怡農等擔任董事，頻被聯想與2022年台北市長選舉有關。鄭麗君今天表示，「目前沒有在想這件事」。
對於被點名參選，鄭麗君說，謝謝大家關心，青平台轉型真的與選舉無關，前兩次選舉，有朋友問她要不要參選市長，但每個階段她都有任務在身，她的個性會很執著當時想做的事情，沒有進一步考慮，現階段她想為台灣催生共學的平台，這是目前能為台灣政治做的一點努力，目前沒有在想這件事（選舉），台灣還在防疫，也有她敬佩的人被期待投入選舉。
被問到未來有可能嗎？鄭麗君則說，目前還沒有在想，2022年選舉有很多潛在人才出現，選舉不只是思考自己的下一步，應該有更大的格局看待台灣社會的下一步怎麼走，才會去決定自己要投入什麼工作，與其大家一直討論誰適合選什麼，更希望大家來討論台灣的下一步，希望透過「青平台」引起一點火花，帶動大家做這樣的思考和討論。
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