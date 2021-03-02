蔡英文參訪「教育創新合作社」感謝成員補足城鄉差距

蔡英文總統今天上午參訪致力於偏鄉教育的「教育創新合作社」，肯定成員們補足了長久以來，社會與教育最難的「城鄉差距」，她表示，透過大家的努力，她看到的不只是偏鄉可以追得上城市，而是偏鄉可能「一樣好」或者「更好」的教育機會；感謝該基金會讓整個社會能夠有一個優質、平等及終身學習的教育機會及目標，政府也會竭盡所能，讓這條路開得更大、走得愈順。

「教育創新合作社」是台灣第一個教育創新NPO（非營利機構）聯合辦公室，由「為台灣而教教育基金會」、「均一平台教育基金會」及「誠致教育基金會」等3個非營利組織共同組成。蔡總統抵達後，首先參觀該社的辦公空間，並聽取「3+1教育創新的三支箭，官民協力的一條心」簡報。

隨後，蔡總統與「為台灣而教教育基金會」董事長劉安婷、「均一平台教育基金會」董事長呂冠緯及「誠致教育基金會」執行長吳明柱進行對談互動，她說，第一次看到劉安婷的時候，有點擔心這條路是否走得通，但也很羨慕劉安婷可以放開來，做自己想做的事情。

蔡總統也恭喜大家經過共同的努力，現在這條路看起來已經愈來愈成形，而且將來這條路會愈來愈大條，走得也會愈來愈舒適；但她也提醒，不要因為這條路走得舒適，忘記再去開拓其它的路，希望每一個世代的台灣人，都有這樣的勇氣。

總統肯定，這一群新生的力量，把台灣社會中最困難的一環承接起來，相信將來有一天會從「量變到質變」，整個社會會因為大家的努力而不一樣，特別是補足了長久以來，社會跟教育最難的「城鄉差距」，她看到的不是偏鄉可以追得上城市，而是偏鄉可能是「一樣好」或者「更好」的教育機會。

蔡總統也說，「謝謝你們幫政府找了一個答案」，政府有義務讓這個答案能夠擴張，讓整個社會能夠有一個優質、平等及終身學習的教育機會及目標，政府也會竭盡所能，讓這條路開得更大、走得愈順。

蔡總統指出，公共政策最大的挑戰，就是把大家成功的經驗很快速複製，她希望大家能夠多與政府進行討論，讓偏鄉或都會區不同的角落中，有需求的小朋友都可以得到幫助；但是，在快速複製的過程中，最重要的是保有「初心」及「品質」，尤其是保有初心的老師，但這也是最困難的事，她期盼有更多年輕人能夠加入。