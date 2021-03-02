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撕小藍標籤組綠色連線？柯文哲：每天貼標籤 最恨抹紅

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲日前與國民黨主席江啟臣同台出席論壇，引發藍白合傳聞不斷，傳出北市府不願被外界貼上小藍標籤，柯市府近日將在陣營內成立「綠色連線」。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲日前與國民黨主席江啟臣同台出席論壇，引發藍白合傳聞不斷，傳出北市府不願被外界貼上小藍標籤，柯市府近日將在陣營內成立「綠色連線」。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲日前與國民黨主席江啟臣同台出席論壇，引發藍白合傳聞不斷，傳出北市府不願被外界貼上小藍標籤，柯市府近日將在陣營內成立「綠色連線」，向外界澄清柯文哲的顏色及路線爭議。對此，柯文哲今表示，他很討厭，媒體每天抹紅、抹小藍藍，市府出自綠營首長本來就很多，本來就認識，聚在一起聊聊天很正常，他團隊內藍的，綠的都有。

正因藍白合傳聞多，民眾黨內憂小藍標籤會越貼越牢，所以北市府近日陣營內也將成立「綠色連線」，由具綠營背景的首長組成，並由勞動局長陳信瑜擔任總召，成員還有民政局長藍世聰、社會局長周榆修、北農董事長黃向羣、柯文哲辦公室副主任戴于文等。

對於這樣的傳聞，柯文哲今表示，媒體就常常給你抹紅、抹藍，但北市府內藍的綠的都有。柯說，「這個國家每天給人貼標籤，我最痛恨別人給我抹紅，我最氣這一點」，「抹紅、抹藍、什麼都能抹，很奇怪，還有抹黑。」

對於是否請陳信瑜擔任總召？柯文哲則回應，開會聚集總是要有個發起人，不過是否也要求綠色連線要與綠色選民對話？柯文哲說，每個選民都要對話，市府內有藍的朋友，綠的朋友更多。

媒體也追問，接下來是否要與綠營修補關係？柯文哲則回應，其實他跟綠營的朋友更多，只是大家不知道而已。

至於與江啟臣的論壇對談，是否效果不如預期？柯文哲表示，民生議題本來就是要談，也都可以談，不過現在連民生議題，都要黨派、壁壘分別，很奇怪，怎麼這個國家怎麼這麼分裂，受不了。

對於是否組綠色連線？陳信瑜則表示，他們是一群跟綠營關係較密切的柯營團隊成員，平常就有在溝通聯絡感情，想要組成這樣一個連線是很自然的事。要將民進黨的綠色成功執政經驗，帶進柯市府，這種成功經驗的傳承，是為了服務市民，讓市民更幸福的事，當然是非常重要的。

陳信瑜也提到，外界對柯市長的顏色評論並不公平，市府向來不以顏色治理市政，將來透過定期的聚會交流讓市政的推行更順暢，包括跟綠色選民的對話也是重點。

陳信瑜表示，市政不該有顏色，但面對以訛傳訛藍化柯市長的說法，應該取得一個平衡點，其實台北市政府有更多綠營的夥伴共同打拼，希望被更公平的對待。

柯文哲 北市 江啟臣

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