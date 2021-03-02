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朱立倫揭新南向花252億不進反退 批蔡政府籃子變幌子

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫在臉書上公布蔡政府自2017年以來在新南向政策所花的費用，4年來共花了252億。圖／取自朱立倫臉書
國民黨前主席朱立倫在臉書上公布蔡政府自2017年以來在新南向政策所花的費用，4年來共花了252億。圖／取自朱立倫臉書

鳳梨之亂延燒，國民黨前主席朱立倫在臉書上公布蔡政府自2017年以來在新南向政策所花的費用，批評4年來花了252億，結果台灣經貿對中國大陸的貿易依賴程度卻有增無減，這些年來說的「推動新南向，避免過度依賴單一市場風險」根本就是騙人的大內宣，一次鳳梨事件就曝露出真相，「籃子變幌子」。

朱立倫指出，新南向政策自2017年花費44.47億元、2018年70.27億元、2019年69.54億元、2020年68.40億元，4年合計花了252.7億元。而真實的情況不只是農產品，新南向18國的整體貿易額更是不進反退，出口占比從2017年的21.28%一路下滑到去年的17.69%，進口占比則是從16.88%到去年的16.52%。

朱立倫進一步表示，貿易順差更是從2017年的237.19億美元降到去年的138.59億美元，「整整少了100億美元」。請問蔡政府這就是4年來花了252億納稅人的錢的成果？這樣的成績單國人可以接受？看到這樣的數字，只能説分散的籃子完全沒看到；花了252億，籃子變幌子了。

朱立倫 新南向政策 鳳梨

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