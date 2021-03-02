台農發百分百政府轉投資無法監督？蘇貞昌：我了解看看

台灣鳳梨遭對岸拒絕進口，民進黨政府要組國家對因應。但國民黨立委費鴻泰表示，蔡總統認證的農業行銷國家隊台農發公司，由政府百分百轉投資，董事長也由農委會指派，卻不受立院監督。行政院長蘇貞昌表示，兩周內給立院書面報告。

蘇貞昌表示，接受監督是應該，但要到立院來備詢也要依據相關規定與資格，「我來瞭解看看」。農委會主委陳吉仲則說，農委會到立院經濟委員會報告N次台農發營運狀況，台農發沒有到立院備詢是因政府持股比例沒有超過一半以上。

費鴻泰質疑，陳吉仲安插自己的學生洪忠修當台農發董事長。陳回應，洪是之前農委會國際處處長，這次由農委會借調去台農發也沒錯，但這個人事都有依照相關規定辦理；人事是為了達到政策目標，「不能說我安插人事」。

費鴻泰批評，農委會資本額2.4億元由台肥、兆豐銀、外貿協會、國合會、雜糧基金會等政府資助單位轉投資，人事也是農委會派的，現在已虧損資本額3分之1，立院竟然不能監督？

陳吉仲說，去年損益已經降到最低，今年損益兩平，絕對會達到要求的目標。