藍委質疑新南向挫敗 農委會：農產品銷售5年成長三成

台灣鳳梨輸陸受阻，檢討雞蛋是否放同一籃子聲音再起。國民黨立委費鴻泰今質疑，民進黨政府推新南向，5年下來鳳梨對陸輸出依賴由95%提升至97%，成效何在？農委會主委陳吉仲回應，五年來銷售到中國以外的成長率超過30%以上。

「我們能做生意就做生意，對中國從不排斥」。行政院長蘇貞昌表示，做生意有人買就盡量拓展，但民進黨政府也做到歷史上第一次蜜棗銷韓國、芭樂銷美國，這些都是打開市場，很多大陸以外地區農產品銷售成長甚至達百分百。

蘇貞昌說，新南向也就這樣開始的啊，一年比一年成長那麼多，都是在努力中。

陳吉仲表示，台灣水果輸出的有30幾項，外界相關質疑以偏概全，新南向以2016當基期點，每一年對外銷售額都以60億元以上幅度再實質成長，不能拿少數幾樣倚賴對岸的水果來說輸出大陸以外市場沒有進展。

陳吉仲舉例，去年鳳梨賣到新南向國家成長141%，棗子也是成長140%，蓮霧、文旦去年成長超過百分之百。

陳吉仲說，去年銷大陸的鳳梨約4萬多噸規模，因應大陸現在拒絕進口，目前在找對岸以外的16個國家的市場，日本今年一定會超過3500公噸，創歷史新高。