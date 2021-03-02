聲援香港 民團籲：提供安全入境台灣管道

台學聯、經濟民主連合等民間團體今於立法院舉行記者會，聲援香港中文大學學生會以及47名參與民主派初選而遭「顛覆國家政權」罪名起訴的政治工作者，並呼籲政府儘速通過公民團體即將提出的「港澳條例」第六十條之一的「香港人權民主條款」，並儘速救人，提供港人來台安全的入境管道。

香港民主派初選人士大搜捕事件中被捕後保釋者，日前前往警署報到，共55名被捕者中47人被香港警方以「串謀顛覆國家政權罪」落案起訴、通宵扣留。

台大香港研究社社長陳薇安指出，在中共的打壓下，香港已經不再是她所認識的香港－手足保護學生卻被指摘違反國家安全，參選學生會長就被學校指責會犯法，且與學生會切割。

她指出，香港在228當天傳來參與民主派初選的47人因被控顛覆國家政權而不准保釋，被捕的都是香港各界的菁英，正如74年前蔣中正派兵鎮壓抗爭運動，肅清眾多台籍菁英。她表示，「作為台灣人，我不會忘記我們前輩的漫漫長夜。而作為愛香港，或甚至只是一個有良知、愛自由的人，誰也不捨香港落盡這無盡朔夜。」

青年政治工作者吳崢表示，香港面臨了民主的寒冬，國安法是沒有標準的，面對參與學生會和民主派初選，就可能被指控顛覆國家政權，並呼籲各界持續關注、援助香港。

在台港生Ray則表示，港中大學生會作為校內的民意代表、捍衛學生權益的象徵，而中大卻自毀長城淪為國安法的白手套。現在的港共政權一聽到反對聲印就立刻打壓使人民噤聲，透過威權傳遞恐懼。

他表示，台灣經驗告訴港人民主自由的信念是會有出路的。他認為，「希望」就是當今最需要堅持下去的信念，尤其看到許多台灣人願意站出來聲援香港使他慶幸在異地亦能感受到團結的力量。這種團結，使他和很多香港朋友能繼續走下去。

主持人蕭任佑並於會後重申呼籲政府儘速通過公民團體即將提出的「港澳條例」第六十條之一「香港人權民主條款」，並定期評估香港自治現況，提出因應政策、持續提供就學管道，使香港青年在中共壓迫下免於失去學習的機會，以及政府在審慎考量防疫的前提下，儘速救人，提供安全的入境管道，等三點訴求。