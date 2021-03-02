美議員籲台美正式建交 外交部：我方點滴感激在心

美國國會眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）近日提出決議案，呼籲美國與台灣恢復正式邦交，終結過時的「一中政策」。決議案也要求美方支持台灣國際參與，並啟動美台洽簽自由貿易協定程序。外交部發言人歐江安今天表示，外交部誠摯感謝國會議員採取多項友台作為，並以具體行動展現對台美友好關係的強勁支持。

歐江安今天在例行記者會上表示，誠摯感謝兩位眾議員在2月26日提出的共同決議案，感謝國會議員採取多項友台作為，美國總統拜登上任後，參眾兩院的跨黨派議員，多次以公開行動力挺台灣，支持我國參與國際事務或國際組織，以及深化台美關係更進一步，行政部門強調對台灣承諾堅若磐石，對此我方「點滴感激在心」。

歐江安表示，外交部會持續關注相關發展，也會和美國國會及友台友人持續保持聯繫，繼續深化台美合作友好關係，捍衛台灣自由和民主制度，共同促進區域和平穩定繁榮。