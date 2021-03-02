再提人權民主 林穎孟：不義獨裁遺跡就在台北市中心

台北市議員林穎孟日前點出市長柯文哲臉書的228紀念文，有三點錯誤後，今天也在臉書表示，獨裁壓迫的遺跡，就存在於台北市中心各個角落。位於大安區公園一旁的厚重圍牆，就是過去獨裁歷史的見證。她上幾個會期，也要求市府製作人權地景手冊、整頓六張犁公墓等工作，目的在讓更多市民了解，過去曾在台北市發生的人權侵害事件。

林穎孟說，許多人認為二二八、白色恐怖、轉型正義都是相當遙遠的事情。但其實，獨裁壓迫的遺跡就存在於台北各個角落。甚至就在中心精華地。位於大安區公園一旁略顯突兀的厚重圍牆，正是舊台北監獄的北面圍牆。圍牆內邊，如今是中華電信辦公大樓，過去則是監獄處刑的所在，圍牆上被紅磚封起的門洞，則是過去運出死刑犯屍體的運屍門。

林穎孟說，建於1904年的舊台北監獄，使用台北府城拆除後的城牆石。日治時代開始，這監獄就與台灣人爭取人權、民主的歷史脫離不了關係。在治警事件入獄的林幼春、賴和、蔣渭水，都曾關押在這所監獄之中。

林也說，戰爭期間，日本政府收緊思想言論，在各地產生製造了許多「陰謀」事件。指控與中國有聯繫的地方人士圖謀造反，進行大規模的搜捕。其中著名者如東港事件中被捕的歐清石、瑞芳事件被捕的李建興，都曾在台北監獄中關押。

林穎孟說，國民黨戰後到台灣，也將此處作為監獄，因台獨運動三度入獄的黃紀男、參與二七部隊的鍾逸人、受台北市工委員會案牽連的教師陳勤、因鐵路局案入獄的王康旻，都曾在此處被關押。

林說，因1963年龜山新台北監獄啟用，台北市區也逐漸擴張、開發。原本處在市郊的台北監獄，成為了市中心的精華地段，令台北監獄難逃拆除的命運。1980年，愛國東路從監獄中軸線貫通，也剩餘建築陸續拆除改建。如今北面成為中華電信辦公大樓、南面則為中華郵政所有。僅存的只有南北牆外宿舍，以及南、北各一段牆面。

如今，這面略顯突兀，卻不起眼的圍牆，仍舊矗立在金山南路一旁，見證台灣人追求民主自決的決心，也見證歷代殖民政權的不義、當代的居住人權議題。

林穎孟說，上幾個會期，她要求市府製作人權地景手冊、整頓六張犁公墓等工作，目的就在於讓更多市民了解過去曾在台北市發生的人權侵害事件，從而對轉型正義有更多的理解與認識。