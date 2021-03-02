USTR關切美豬牛出口障礙 外交部：持續溝通增進了解

美國貿易代表署（USTR）1日發布年度貿易政策議程報告，報告中提到美方再度表達對台灣沒有科學根據的農業政策的關切，將台灣移除對美國豬肉、牛肉產品進口的各項壁壘列為優先事項；外交部發言人歐江安今天表示，有注意到USTR的報告，我方充分了解美方立場，外交部未來會配合貿易主政單位的相關政策，妥善處理台美雙方關切議題。

歐江安今天在例行記者會上回覆媒體提問時表示，外交部有注意到USTR發部的報告，相關回應由主政單位經濟部、行政院經貿談判辦公室和農委會等單位說明較為適當。

歐江安表示，我方充分理解美方立場，我方和USTR關係友好，溝通管道也很暢通，外交部會持續透過各種管道和美方溝通，增進了解，深化台灣和美國友好的經貿往來，也會配合主政單位如經貿談判辦公室等相關單位政策的需要跟指示，妥善處理台美雙方關切的議題，進一步深化台美貿易往來。

歐江安說，報告除了提到美豬牛以外，也提到台美就智慧財產權、藥品及醫療器材價格與報銷的透明度和可預測性等議題有所接觸。