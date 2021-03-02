未保證5月前產業供水無虞 藍委問蘇貞昌像不像渣男

台灣去年面臨56年來最大乾旱，國民黨立委陳玉珍今天在立法院質詢時詢問，能否保證梅雨季來臨前，科學園區不會有缺水問題？蘇貞昌答詢表示，一定會維持相關產業穩定供水，也呼籲國人體諒極端型氣候；陳玉珍則酸，院長回答這麼多、一直不敢保證，「有沒有覺得像渣男？」

外媒報導，為竹科供水的寶山第2水庫及中科、南科水庫，蓄水量僅剩30到60天，威脅到台灣半導體業生產。水利署表示，全台供水至5月底生活及產業用水無虞。

蘇貞昌今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。經濟部長王美花答詢表示，政府一直在做最壞打算，在5、6月梅雨季之前，一定要維持相關民生公共和產業界供水。

陳玉珍問，雨季來臨前，科學園區都不會有缺水問題？院長能否保證？蘇貞昌說，從去年台灣一直非常小心面對極端型氣候，56年來，台灣第一次在颱風季沒有颱風進來，因為及早停灌措施，使得到現在還撐得住，海水淡化等設備也提早啟動。

蘇貞昌說，政府一定要維持相關產業穩定，現在也都正常營運，各地對於水的運作，他們都持續維持這樣的態度。「我作為行政院長，會把所有完整情況，讓國人同胞知道。」

對於陳玉珍不斷追問，蘇揆說，去年以來政府從各方面呼籲節水，所以請國人共同體諒極端型氣候，大家努力節約用水。大家做的好，水就會正常供應。

陳玉珍說，院長回答這麼多，有沒有覺得像渣男，「女生一直問愛不愛我，你一直回答做了ABCDE，又不敢保證。」蘇揆則答，「委員我不是渣男，你這個形容這樣不好，」他作為行政院長，對於相關作為，負責任地來做各方面報告，委員形容詞用得不好。