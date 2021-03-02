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蘇貞昌：數位發展部草案已盤點成熟 預計這會期送立院

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
民進黨立委劉世芳(右)今天在院會質詢時關切數位發展部草案進度。圖/擷取自國會頻道
民進黨立委劉世芳(右)今天在院會質詢時關切數位發展部草案進度。圖/擷取自國會頻道

行政院長蘇貞昌今天表示，數位非常重要，政府準備成立數位發展部，之前答應立法院會在適當時機送進立院，後來因為希望更完整，目前總盤點已經成熟，應該這個會期會送進立院。

民進黨立委劉世芳今天在院會質詢時表示，政府提出護國群山，目前護國神山是否有可能變成護國群山？過去市值前15名的就有7間公司是資通訊產業，蔡英文總統之前宣示了六大核心戰略產業，美國華府智庫去年發布一份2019年的全球122國網路整備度報告，台灣在治理面排行39名，網路信任度排名35名、法規管理45名、網路包容性46名，技術面的內容排行54名。

劉世芳說，台灣是否有可以再進步之處，在網路資訊的可信度和安全性，台灣排名53名，網路資訊的可信度和安全性降到53名，數位支付的城鄉差距更是排名88，政府之前說未來要發展5G、大數據，但在處理法規、制度面甚至安全上，似乎不如其他國際上的規範和標準，這是需要花時間的，政院和立院應該多整備這些科技和法律相關規定，與時俱進，現在在護國群山中有超前部署的是製造業，但數位治理和法規看起來是「落後部署」。

蘇貞昌表示，因為數位很重要，政府準備成立數位發展部，過去曾表示會在適當時機將草案送進立院，目前總的盤點已經成熟，預計這個會期將草案送進立院。

劉世芳表示，資安產業被列為國防自主產業，國機國造、國艦國造等都有明確的聚落群，國機國造在台中和高雄岡山為主，國艦國造在基隆、宜蘭和高雄，但資安產業園區的營區地點不確定，產值也沒有相關部會在追蹤。

國家發展委員會主委龔明鑫說，資安產業目前已被列在六大核心戰略產業裡，資訊和資安一樣無所不在，不會有一個單一聚落。

資安 劉世芳 數位發展部

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