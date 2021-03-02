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賣鳳梨成屏東縣長前哨戰？潘孟安：選民會做最好的選擇

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委周春米宣傳屏東鳳梨，屏東縣長潘孟安特別北上力挺支持。記者陳熙文／攝影
民進黨立委周春米宣傳屏東鳳梨，屏東縣長潘孟安特別北上力挺支持。記者陳熙文／攝影

民進黨立委周春米今舉行活動宣傳屏東國產鳳梨，除了對應時事，也被認為是2022屏東縣長的前哨戰。民進黨團柯建銘出席致詞時笑說，周春米很有人緣，幸好要去選縣長，沒有要選黨團總召；現任屏東縣長潘孟安則說，屏東縣民會做出最好的選擇。

針對2022屏東縣長選舉，目前傳出包括民進黨立委周春米、鍾佳濱，及莊瑞雄都有意角逐下一任縣長寶座。

對於中國暫停進口台灣鳳梨，周春米今舉行屏東金鑽鳳梨推廣活動，包括蘇貞昌、立法院長游錫堃、屏東縣長潘孟安，以及民進黨團立委都到現場力挺。

由於許多黨團綠委都到場支持，相當熱鬧，柯建銘在致詞時，打趣的說，周春米人緣好，還好她要選縣長，不然總召被他搶走。

而周春米被認為是潘孟安所支持的接班人，被媒體問及今天出席是不是要公開表態力挺周春米，潘孟安則說，今天賣鳳梨跟政治無關，但他相信屏東縣民會做出最好的選擇。他說，關心屏東的人很多，最關心屏東、認真做事的就是最佳的選擇。

屏東縣 周春米 民進黨

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