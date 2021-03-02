蘇貞昌：前瞻建設成果顯現 證明當初堅持是對的

行政院長蘇貞昌今天赴立法院施政報告並備詢。他指出，主計總處預估今年我國經濟成長率可望達4.64%，將是7年來首見的4字頭，也是首度GDP規模突破20兆元。政府會掌握後疫情時代全球供應鏈重組契機，持續引導資金投入建設、帶動民間消費、促進出口暢旺，讓台灣經濟再創高峰。

蘇貞昌表示，當全世界主要經濟體幾乎全都負成長下，台灣不僅拚出全年超過3%的經濟成長率，台灣的製造業從微型半導體，到大型電腦伺服器的出口，在疫情期間，恰好滿足全球產業及民間需求，更對世界做出重大貢獻。

蘇貞昌表示，為確保能源安全自主，綠能建設已步上軌道，太陽光電累計裝置容量較之前成長近5倍，台灣海峽上的風機也一支支豎立，今年初啟用的興達港「海洋科技產業創新專區」，以及今年即將完工的「彰濱離岸風電運維基地」，皆可帶動風電產業鏈發展。

他說，政府也持續強化供電韌性，例如最近甫完成的「板橋-龍潭超高壓輸電線路升級工程」，即可大幅提升北部地區供電品質及穩定度，另並積極建設天然氣儲存設施，防患未然。

蘇貞昌表示，當美中貿易大戰時，儘管台灣不足以撼動大局，但政府審時度勢、因勢利導，積極推動投資台灣三大方案，至今累計投資金額近1.2兆元，去年政府公共建設投入經費超過5000億元，若再加上民間參與公共建設案，合計約6500億元，對帶動內需產業發展、創造就業機會，效果都相當顯著。

他也提到，當初政府提出前瞻特別預算時曾經被質疑，國會殿堂上也有不同意見，但如果不是立法院支持，沒有這筆預算，許多財政較困難的縣市根本沒有資源可以投入建設，不要說高鐵、捷運、數位發展，哪怕只是一座公園、停車場，恐怕都難以實現。現在各縣市積極爭取，建設成果也一一顯現，「證明當初的堅持是對的。」

蘇貞昌說，因為過去4年的超前部署，有效解決投資動能不足的問題，讓台灣在面對疫情衝擊與國際變局時足以因應，甚至脫穎而出，再次寫下「台灣奇蹟」。

在綠能政策方面，蘇貞昌說，過去有許多人並不看好綠能產業，但在蔡總統領導下， 行政團隊一棒接一棒，台灣領先亞洲提出最有企圖心的能源轉型計畫，現在已有許多國內外大企業都向台灣購買綠電，政府也全力促進風電、光電產業發展，強化自主研發與製造量能，加速推動台灣成為 「亞洲綠能發展中心」。