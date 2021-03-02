施政三主軸 蘇貞昌：顧安全、拚經濟、創機會

行政院長蘇貞昌今天率內閣團隊赴立法院施政報告並備詢。蘇貞昌在施政報告中表示，行政團隊將以「顧好安全、打拚經濟、創造機會」三大施政主軸，守護台灣，讓人民安居樂業，拚經濟蓬勃發展，讓下一代蓄積社會穿透力。

新冠肺炎疫情持續，蘇貞昌指出，因為政府反應快，政策判斷正確，許多防疫工作做的早、做的對，國人做的到位，人民信任政府，進而願意配合防疫SOP，全國合力，台灣才能成為亂世中的福地，一直是全世界最安全的國家。

在防疫物資方面，蘇貞昌指出，口罩國家隊已在去年建立每天2400萬片產能，目前不論庫存或市場供應都相當充足；政府正以多元外購與國內研發雙軌併行，進行疫苗採購，目前已確定可獲得約2000萬劑，並持續洽購中，而防護衣與呼吸器等也供應無虞。

蘇貞昌說，當全世界主要經濟體幾乎全都負成長下，去年台灣的經濟成長率為3.11%，穩居亞洲四小龍第一名，領先全球所有已開發國家。由於及早部署，靠著「消費」、「出口」及「投資」三大支柱，在全球最壞的年代，拚出台灣最好的成績。

蘇貞昌表示，政府用最有限的紓困經費，讓12萬家廠商免於倒閉、115萬名員工免於失業，今年1月的失業率，是12個月來最低；3倍券成功帶動消費，去年7月到12月的零售業、批發業，餐飲業營業額，均逆勢成長，履創歷年同月新高。 即便在疫情衝擊下，台灣去年的出口值及外銷訂單，雙雙創下歷史新高。

蘇貞昌表示，世界正在認識台灣的重要，台灣守住疫情，被稱為世界最安全的地方；經濟表現亮眼，被國際大加讚揚；科技優勢與領先技術，被譽為世界最重要的地方；台灣的自由、民主、人權與法治，被各國信任是可以放心合作的夥伴。

蘇貞昌說，這場百年大疫，考驗台灣人面對逆境的勇氣與對這片土地的感情，經此大疫，國際社會也才真正理解到台灣與中國之間的巨大差異，國人深感同舟一命，信任政府，大大彰顯台灣生命共同體的力量，台灣認同成為共同榮耀，淬鍊台灣成為一個更美麗勇敢的國家。