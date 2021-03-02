孫大千批鄭文燦：當不成藻礁幫手 也不必成為藻礁殺手

大潭藻礁公投議題延燒，前立委孫大千在臉書批評，桃園市長鄭文燦除了出一張嘴，到底為了捍衛桃園藻礁做了什麼努力？鄭文燦號稱民進黨的「二阿哥」，在黨內影響力喊水會結凍，不但不力挽狂瀾，扭轉決策，反而還將錯就錯，毫無作為，就算當不成藻礁幫手，也不必成為藻礁殺手吧？

孫大千表示，桃園藻礁不僅僅是桃園市民的驕傲，更是台灣重要的自然資產，以及地球稀有的生態環境。國際保育組織Mission Blue更列為東亞第一個生態希望熱點。

孫大千說，身為桃園市長，鄭文燦絕對不可能不知道，桃園藻礁生態系北起大園的竹圍漁港，南到觀音的永安漁港，而絕對不僅僅是民進黨口中的觀新藻礁；也不可能不知道，藻礁生態系只要受到外來些微的污染和破壞，就可能造成具有世界自然遺產價值、同時極富觀光產值的藻礁景觀的全面滅絕。

孫大千強調，鄭文燦更不可能不清楚，調整過後的「迴避替代修正方案」，就算將開發面積減至23公頃，實際影響總水域面積高達913公頃，仍然會對藻礁生態系造成重大的影響。一旦大潭藻礁不保，蔡英文口口聲聲說「藻礁永存」的觀新藻礁也將受到波及，連帶一同終結。