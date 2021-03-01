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影／桃園機場過境轉機禁令解封 首日僅4名旅客轉機
中央流行疫情指揮中心對桃園機場旅客過境轉機的禁令從1日零時起解封，首日僅有4名旅客從亞洲航點過境轉機到北美，航空公司地勤人員依照防疫規定由專人引導，並且在專區休息候機，過程順利。
受到英國變種新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心去年12月31日規定限制外籍人士入境，旅客從桃園機場過境轉機也同步禁止，至2月底為止執行2個月。
據了解，1日桃園機場共有4名旅客過境轉機，分別是從澳門經桃園轉往紐約或舊金山的3人，以及1名從越南河內經桃園轉往溫哥華的1人。旅客認為，台灣禁止過境轉機這2個月，要從日本或南韓轉機，非常麻煩，還是從桃園轉機比較方便。
航空公司依照中央流行疫情指揮中心的防疫規定作業，過境轉機旅客最後下機，由專人引導至入境長廊轉機櫃檯，量測體溫後通過安檢，進入專用候機室休息候機，待後續班機起飛前，再由專人引導在一般旅客之前先行登機，避免與一般旅客接觸，過境旅客休息期間若有購買免稅品或餐飲需求，也有專人服務。
航空公司人員認為，解封初期可能受到來不及安排行程影響，過境轉機的旅客只有個位數，但是亞洲航點經由桃園機場過境轉機前往北美，或者從北美轉機到亞洲，桃園機場在飛行時間、轉機等候時間等條件都具有優勢，期盼未來能夠提升轉機旅客數量，替持續低迷的航空業投入一些活水。
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