大陸禁止台灣鳳梨進口 趙天麟批：國際貿易惡棍

中國大陸禁止台灣鳳梨進口，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟今受訪批中國大陸是國際貿易的惡棍、麻煩製造者，利用貿易或軍事去打壓包括台灣在內的其他國家，小心遭反撲，勸北京當局立刻懸崖勒馬。

民進黨高雄市黨部今宣布採購5000台斤鳳梨，分送給黨公職和家扶中心等，用實際行動力挺農民。大樹鳳梨伯林益說，看到鳳梨被禁消息，他煩惱得睡不著、吃不下，欲哭無淚，還好民進黨政府伸援幫助農民，讓他們可以生活過日子。

對於國民黨主席江啟臣說，民進黨是執政黨，更要付起執政該付的責任，並清楚告訴國人，4、5年來推動外銷的成效在哪？趙天麟受訪反批國民黨從立委、議員、黨主席、前總統到到未來想選總統的人，每次只要在台灣被中國打壓，都用膝蓋式思考，跟北京一鼻子出氣。

趙天麟說，現在的水果統統放在一個籃子就是前總統馬英九8年任內造成，都把台灣經濟命脈往中國投資。鳳梨就是一例，但也會是契機。如棗子等其他水果，已陸續往更有消費能力的日本、美國、歐洲國家銷售。

趙天麟說，鳳梨事件發生後，銷往日本的銷量已增加許多，是讓鳳梨外銷結構轉型的好機會。也呼籲國民黨齊心一起幫鳳梨農加油，少一點口水、多一點幫助。

對於駐日代表謝長廷說直接向日本推銷鳳梨，有點賣人情意味，趙天麟說，謝長廷說的是正常的貿易常規，如果要真正幫到農民，需要的是結構性的改變。

趙天麟說，應該思考未來有多少產季，日本政府可以鼓勵或帶動貿易商來採購，雙方政府應開始正式進入協商跟談判，看有多少的鳳梨產品或加工製品可銷往日本，才是長治久安的方式。

趙天麟並表示，真正鳳梨的產季旺季是從3月底、4月開始，希望大家對農民的關注不要只有一時，要從現在開始陸續採購。

他也警告中國大陸「作用力所帶來的反作用力，是很大的」，違反國際貿易常規的做法，只會讓中國變成國際貿易的惡棍，加速世界理念相近的國家，把供應鏈、經濟合作網絡，盡量走出中國宰制範疇，屆時受害的恐是全中國的人民跟市場。

趙天麟說，北京當局小鼻子、小眼睛的做法，台灣政府自有因應，但這種不斷互相抵制報復的做法實在不應該出現，希望已成為麻煩製造者的中華人民共和國、北京當局一定要立刻懸崖勒馬。