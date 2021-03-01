珍愛藻礁連署熱 志工:連署書不夠用

環保團體發起的珍愛藻礁公投連署雖然已經超過中選會規定門檻，但是為了確保安全份數，志工們在全台發起連署街頭快閃活動，荒野協會的志工上午十點多就在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署，更有民眾拿著連署書回家讓家人簽一簽再拿回來交給志工。

現場的志工表示，到下午一點多，早上拿來的超過五百張連署書已經用完，下午又趕緊請辦公室追加兩千張，不少辦公室的影印機用到碳粉匣都沒了。有不少爸爸媽媽帶著小孩來連署，志工也趁機教育小朋友，甚麼是藻礁，為甚麼要保護藻礁，一位老先生說，要珍惜千年形成的藻礁，志工也表示，趁著連續假期的最後一天，希望能到達到35萬安全份數。 珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署，志工幫忙看一下資料填寫是否正確。記者鄭超文／攝影 珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署。記者鄭超文／攝影 珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署，更有一位小學老師拍照打卡，才能讓更多人知道連署的消息。記者鄭超文／攝影 珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，連署好的文件由工作人員投入紙箱中保存。記者鄭超文／攝影 珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，由於公園規定不能擺攤，志工只能拿著板子請支持民眾簽署。記者鄭超文／攝影 珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署。記者鄭超文／攝影