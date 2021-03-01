快訊

藻礁爭議燒！環團爆蔡總統看地圖沉思 說了一句話暴露疑點

珍愛藻礁連署熱 志工:連署書不夠用

攝影中心 / 記者鄭超文／台北即時報導
珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署。記者鄭超文／攝影
珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署。記者鄭超文／攝影

環保團體發起的珍愛藻礁公投連署雖然已經超過中選會規定門檻，但是為了確保安全份數，志工們在全台發起連署街頭快閃活動，荒野協會的志工上午十點多就在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署，更有民眾拿著連署書回家讓家人簽一簽再拿回來交給志工。

現場的志工表示，到下午一點多，早上拿來的超過五百張連署書已經用完，下午又趕緊請辦公室追加兩千張，不少辦公室的影印機用到碳粉匣都沒了。有不少爸爸媽媽帶著小孩來連署，志工也趁機教育小朋友，甚麼是藻礁，為甚麼要保護藻礁，一位老先生說，要珍惜千年形成的藻礁，志工也表示，趁著連續假期的最後一天，希望能到達到35萬安全份數。

珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署，志工幫忙看一下資料填寫是否正確。記者鄭超文／攝影
珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署，志工幫忙看一下資料填寫是否正確。記者鄭超文／攝影
珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署。記者鄭超文／攝影
珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署。記者鄭超文／攝影
珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署，更有一位小學老師拍照打卡，才能讓更多人知道連署的消息。記者鄭超文／攝影
珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署，更有一位小學老師拍照打卡，才能讓更多人知道連署的消息。記者鄭超文／攝影
珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，連署好的文件由工作人員投入紙箱中保存。記者鄭超文／攝影
珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，連署好的文件由工作人員投入紙箱中保存。記者鄭超文／攝影
珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，由於公園規定不能擺攤，志工只能拿著板子請支持民眾簽署。記者鄭超文／攝影
珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，由於公園規定不能擺攤，志工只能拿著板子請支持民眾簽署。記者鄭超文／攝影
珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署。記者鄭超文／攝影
珍愛藻礁公投連署志工今天在大安森林公園音樂小舞台附近呼籲民眾連署，不少路過的民眾主動靠近連署。記者鄭超文／攝影

藻礁 大安森林公園 快閃

延伸閱讀

粉紅風暴延燒！人民街頭主動連署藻礁公投 預估35萬明達標

中油管制區禁環團媒體觀藻礁？ 潘忠政：前幾天還可以

護藻礁！時代力量新營連署藻礁公投兼義賣鳳梨

藻礁公投突破門檻 劉靜榆：痛心竟被逼著走上公投

相關新聞

藻礁爭議燒！蔡總統看到三接地圖沉思5分鐘 說了這句話

珍愛藻礁公投連署引發全民熱潮，也讓民進黨繃緊神經，總統府去年6月5日答應環團召開類聽證會，釐清三接問題，但不斷以各種理由...

影／中油拒環團進大潭藻礁 學生扮釣客卻輕易混入

藻礁公投連署帶動全民熱潮，珍愛藻礁公投行動領銜人潘忠政今天清晨帶志工、學生到大潭藻礁，原本想來一場「校外教學」，結果卻被...

粉紅風暴延燒！人民街頭主動連署藻礁公投 預估35萬明達標

環團搶救大潭藻礁生態、阻止中油第三天然氣接收站興建的珍愛藻礁公投連署正在風火進展中，藻礁公投領銜人潘忠政今天上午表示，在...

藻礁公投連署 江啟臣批政府把環保抹黑扭曲成政治對立

「珍愛藻礁」公投連署一舉突破法定門檻，國民黨主席江啟臣今天批評政府連日來將單純的環保問題利用網軍等各種手段抹黑、扭曲操弄...

珍愛藻礁連署熱 志工:連署書不夠用

環保團體發起的珍愛藻礁公投連署雖然已經超過中選會規定門檻，但是為了確保安全份數，志工們在全台發起連署街頭快閃活動，荒野協...

藻礁公投連署奇蹟逆轉 潘忠政點關鍵：經濟部發哏圖自打嘴巴

藻礁公投終於等到奇蹟！從不可能完成的任務，到舉國皆知全民連署，兩天一口氣大翻盤突破公投法定門檻。藻礁公投領銜人潘忠政今天說，從名人開始呼籲大眾連署開始，台客劇場、藝人曾寶儀、包括挺綠律師呂秋遠等很多人站出來，「影響力真的非常大」，可說是連署突破的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。