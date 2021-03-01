新南向政策遭藍質疑 政院：開拓新市場有實績

中國大陸今起暫停台灣鳳梨進口，國民黨主席江啟臣表示，農產品行銷應有中長期作法。行政院發言人羅秉成表示，台灣有水果王國的美譽，國產水果9成以上以供應國人消費為主，在外銷方面持續積極開拓市場；站在經濟學角度來看，雞蛋不要放在同個籃子裡，才能分散風險。

江啟臣質疑，民進黨政府早在4、5年前就推動「新南向政策」，要分散風險市場，農委會還輔導成立的「台灣國際農業開發股份有限公司」，這4、5年來推動成效又在哪？

羅秉成指出，相關統計數據顯示，我國去年較2019年水果外銷若干國家或區域成長率，確有顯著增升，例如美國210%、韓國75%、香港68%、日本37％；個別品項出口到中國以外市場的成長率也大幅提升，例如鳯梨164%、柚子147%、蓮霧77％。

羅秉成說，前年底，台灣蜜棗銷韓國，是全球唯一，芭樂銷美國，是世界唯二，這都是蔡政府近年來積極開拓農産品外銷新市場的實績。

另一方面，羅秉成說，這一年來雖受疫情影響，新南向政策自2016年推動以來，在人才、醫療、產業等各方面成果有目共睹。舉例來說，2019年與2016年相比較，新南向來台學生數成長 84.8%，我國赴新南向國家留學人數成長34.9%；醫衛產品自2016年的2.9億美元，成長至2019年的3.74億美元，去年前三季醫衛產品出口亦持續增加8.2%等。

羅秉成說，因美中貿易摩擦及疫情影響，美日韓等國企業已將部分供應鏈自中國移至越、泰等新南向國家，供應關係有短鏈化的趨勢，新南向政策即可藉此趨勢，協助台商布局。