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綠做陳柏惟罷免民調 羅智強酸：想吃萊豬的會投反對票

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨台北市議員羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市議員羅智強。圖／聯合報系資料照片

民進黨2月針對台灣基進立委陳柏惟罷免案進行內部民調，民進黨高層表示，整體不贊成罷免者高於贊成，顯示台灣民眾逐漸明白「報復性罷免」的正當性不足。主張「罷萊委」的國民黨革實院院長、議員羅智強呼籲民進黨，不是只有你們的罷免才叫罷免，別人的罷免都叫報復，讓罷免案直球對決，「想吃萊豬的市民朋友，自然會去投反對罷免票」。

羅智強表示，民進黨最近出了一份「壯膽」民調，說罷免陳柏惟的正當性不斷下降，接著又一慣地抹黑「刪Q」是報復性罷免。如果「刪Q 」的支持度那麼低，民進黨幹嘛做民調「壯膽」？如果陳柏惟很穩，民進黨這位匿名的「高層」，幹嘛出來帶風向，抹黑罷免？

羅智強呼籲民進黨，不是只有你們的罷免才叫罷免，別人的罷免都叫報復，讓罷免案直球對決。力挺陳柏惟留任，想吃萊豬的市民朋友，自然會去投反對票，這麼簡單的道理，他應該不用教民進黨了吧？

罷免 民進黨 陳柏惟 萊豬 羅智強

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