吳思瑤、蔡適應辦公室爆爭議 羅智強：了不起的萊豬姐弟

日前被國民黨革實院院長、台北市議員點名罷免的民進黨立委吳思瑤、蔡適應辦公室近日先後傳出爭議。羅智強在臉書批評，這2位萊豬立委強餵台北人、基隆人吃萊豬的立場一樣強硬，發生爭議時，龜縮推事的藉口也一模一樣，「真是了不起的萊豬姊弟」。

羅智強指出，吳思瑤辦公室被醫生踢爆關說醫材，推給「選民服務」；而媒體報導有物流公司副總指控蔡適應辦公室助理索賄喬事，蔡也推給「選民服務」。

不過羅智強說，吳思瑤還是比蔡適應有格一點，吳思瑤雖然也推給選民服務，但她至少沒説「與吳思瑤服務團隊無關」，承認確有行文，還向醫生致歉。而蔡適應卻第一時間説謊「與蔡適應服務團隊無關」，等他踢爆媒體報導中遭物流公司副總指控索賄的黃新耀是蔡適應的辦公室主任，蔡適應才對媒體「還原事件經過」。

羅智強指出，蔡還原經過稱「該物流公司透過別人找上辦公室助理，經查發現物流公司欠錢，且是有問題的公司，辦公室把意見轉給當事人，當事人認為陳情無效，憤而四處亂傳謠言。」這叫與蔡適應服務團隊無關？蔡可以說，爆料人爆料不實，妨害名譽，但馬上說與服務團隊無關，不是刻意說謊嗎？

羅智強說，同樣的情形如果發生在他身上，綠媒不會質疑他的誠信嗎？且蔡適應不告爆料的物流公司副總，不告踢爆事件的TVBS，卻來告他，「我可從沒説蔡適應辦公室索賄喬事，我只問了一個『事實問題』，那就是物流公司副總口中的黃新耀是不是蔡適應的助理」。

羅智強表示，他也是民意代表，一向自律也嚴格要求團隊，絕不會像吳思瑤一樣涉及關説醫材，也不會出現蔡適應這種爭議的「選民服務」，並反問吳思瑤、蔡適應，為什麼這些爭議會發生在他們的辦公室？

羅智強說，他當選市議員第一件事，宣布不接受違建關説請託，當時遇到很大壓力，但他不但自律，也向台北市長柯文哲提出建議，杜絕民代的關説違建，獲柯文哲允諾建立制度。後來媒體詢問柯文哲有關違建問題時，柯文哲回答羅智強有魄力、有Guts、讚啦，如果民代都像羅智強一樣，拒絕違建關説，就很讚。

羅強調，自己也有很多的選民服務，但選民服務不是關説醫材的藉口，接受選民服務也一樣要嚴格自律，如果羅智強做得到，為什麼吳思瑤、蔡適應做不到？