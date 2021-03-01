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銓敘部擬修法 「人事專業獎章」可在身故後追頒

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖為銓敘部示意圖。證 圖／取自Google Maps
圖為銓敘部示意圖。證 圖／取自Google Maps

為落實我國推行雙語國家政策，以及國際化證書具國際辨識性，銓敘部及人事行政總處公告「人事專業獎章頒給辦法」修正草案，擬將人事專業獎章的格式，以中英文雙語並列方式呈現，並增訂受獎人可在身故後追頒，由家屬代表接受。

根據相關辦法，可獲頒人事專業獎章者包括，具備研訂人事法制及推動人事業務，具特殊貢獻；主辦重要人事工作計畫或執行重要人事政策，成效顯著；從事有關人事學術研究撰有著作，或對人事工作提出重大革新方案，經審定或採行確有具體價值或成效。

或是舉辦或參與國際會議及學術文化活動，對我國人事制度的宣揚及國際地位提升，有重大貢獻；辦理人事業務，負責盡職，熱忱服務，促進機關團結和諧，貢獻卓著，具特殊優良事蹟。以及其他對人事工作有重要貢獻，足資表揚等擇一條件。

行政院2018年12月通過國發會所提「雙語國家政策發展藍圖」，以2030年為目標，將打造台灣成為雙語國家。

銓敘部指出，此次修正相關辦法，除了將人事專業獎章證書的格式，以中英文雙語並列方式呈現，並刪除現行條文，頒給外國人者並附譯本的規定。公務員獲頒專業獎章後，由核頒機關送銓敘部登記。

為使生前對人事業務有特殊貢獻的人員，在身故後仍可依該辦法的規定，請頒獎章以資表彰，銓敘部也增訂條文作為頒給依據。此外，為符合民法繼承順位的基本規定，並兼顧自由意志下、由家屬指定代表接受的彈性空間，草案明定受獎人可於身故後追頒，由其配偶、直系親屬或家屬指定的代表接受。

行政院 公務員

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