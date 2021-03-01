林書豪自爆被叫「新冠病毒」 羅智強嗆：蘇貞昌丟盡台灣人臉

NBA球星林書豪自爆曾在比賽時，被歧視稱「冠狀病毒」（coronavirus），國民黨台北市議員羅智強在臉書力挺林書豪，並批評行政院長蘇貞昌強悍堅持用「武漢肺炎」。羅智強說，當林書豪在美國受歧視，蘇貞昌不妨去跟美國被歧視的亞裔人士說，稱「武漢肺炎」非歧視，看他們聽不聽得下去，「蘇貞昌丟盡台灣人的臉」。

羅智強在臉書表示，去年林書豪說，別用武漢肺炎稱新冠病毒很難嗎？卻被緑營大出征，甚至蘇貞昌至今仍強悍，表示就是要說「武漢肺炎」，即便美國新總統拜登，要求美國聯邦政府各機關不得再用，中國病毒等冠予地別的歧視性稱呼。

羅智強說，蘇貞昌現在還是強悍地說，他就是要用武漢肺炎，就因為蘇貞昌這樣的人，整個美國亞裔族群受歧視，尤其當林書豪在美國受到歧視，蘇貞昌不妨去跟美國被歧視的亞裔人士說，稱「武漢肺炎」不是歧視，看他們聽不聽得下去。

羅智強也在文末標註「支持林書豪我+1」、「蘇貞昌丟盡台灣人的臉」。