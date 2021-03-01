快訊

婚變傳言報導滿天飛 福原愛忍不住吐心聲「心情很沮喪」

川普重返舞台！否認建新黨 暗示2024再選「將3度擊敗他們」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫大千：韓國瑜能貨出去人進來 蔡英文一點辦法都沒

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千表示，蔡政府當初對高雄市前市長韓國瑜提出的「貨出得去，人進得來」的想法嗤之以鼻。現在貨出不去了，蔡政府為什麼連一點辦法都拿不出來。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千表示，蔡政府當初對高雄市前市長韓國瑜提出的「貨出得去，人進得來」的想法嗤之以鼻。現在貨出不去了，蔡政府為什麼連一點辦法都拿不出來。圖／取自孫大千臉書

中國大陸日前宣布暫停我國鳳梨進口。前立委孫大千在臉書表示，蔡英文政府難道不會想一頭撞死以謝國人嗎？蔡英文政府執政超過5年，每天高喊台灣應該降低對中國大陸市場的依存度，事實上卻毫無任何作為，將近2000個日子，綠營官員是不是都在家裡睡午覺、打麻將。

孫大千表示，蔡政府編列了大把預算推動南向政策，只會用盡各種優惠招攬東南亞的觀光客，美化來台觀光客的數據，來彌補陸客的缺口。但是，為什麼台灣的農產品卻沒有辦法打入東南亞國家的市場？蔡政府花大錢向美國買軍購，犧牲人民健康向美國進萊豬，日本發生個天災，也極盡所能的噓寒問暖，更不敢和日本政府大聲爭論釣魚台的主權。如今台灣需要幫忙時，這些國家又做了什麼呢？如果連買個水果都沒有辦法伸出援手，要如何相信他們會願意派兵介入台海衝突。

孫大千說，蔡政府為了維持台灣人民的仇中情結，連透過中國大陸BNT疫苗代理商，來採購救命疫苗都不願意，害得台灣到現在連一劑疫苗都沒有。蔡政府不是一再糊弄台灣人民，是中國大陸市場需要台灣產品，而不是台灣有求於中國大陸，現在又有什麼立場去批判中國大陸暫停向台灣採購水果。

孫大千表示，蔡政府當初對高雄市前市長韓國瑜提出的「貨出得去，人進得來」的想法嗤之以鼻，冷嘲熱諷，極盡抹紅之能事。現在貨出不去了，蔡政府為什麼連一點辦法都拿不出來？

孫大千說，中國大陸暫停進口鳳梨，蔡政府只能夠編預算採購，和呼籲台灣人民用新台幣把鳳梨下架。接下來，如果連蓮霧也暫停進口，蔡英文政府難道還要再編預算採購，和呼籲台灣人民用新台幣把蓮霧下架嗎？執政5年，用來用去只有這一招，蔡政府難道不覺得愧對國人嗎？

孫大千 台灣人

延伸閱讀

陸暫停進口鳳梨 孫大千嘆：外交部求助 美日卻置之不理

鄭文燦改變桃園市選舉板塊？孫大千：別高興太早

民進黨想提高罷免門檻 孫大千：可笑 害怕了就明講

酸韓國瑜還在醉？孫大千反嗆：陳柏惟表現嗑藥太嗨？

相關新聞

蔡總統：把人權意識內化成政府DNA

蔡英文總統昨在高雄參加二二八中樞紀念儀式時表示，政府必須堅守民主自由不能交換的價值與信念，鼓勵將人權意識內化成政府體制的...

【圖輯】照片看歷史／1986年鐵路地下化啟動 舊台北車站拆除

隨著台北鐵路地下化專案第一階段工程啟動，第三代車站面臨被拆除的命運。...

孫大千：韓國瑜能貨出去人進來 蔡英文一點辦法都沒

中國大陸日前宣布暫停我國鳳梨進口。前立委孫大千在臉書表示，蔡英文政府難道不會想一頭撞死以謝國人嗎？蔡英文政府執政超過5年...

海巡東南沙開砲反擊條文被刪…遭美干涉？意欲為何？

海洋委員會在艦船上部署火箭彈，因此去年6月起預告「海岸巡防機關器械使用條例修正草案」，但公布預告後又二度發布修正，進而刪除敏感東、南沙可能遭「軍事攻擊」等字眼，至今仍在進行文字推敲，出不了部會大門，讓外界嗅到動見瞻觀的敏感狀態。依過去歷史研判，恐有美方關注的成分在其中。

【黑戶寶寶難解／下】學者籲從源頭改善移工壓榨 雇主盼建空窗求償制度

懷孕移工逃逸生產問題多年難解，衍生社會人權問題。社福團體、學者建議，政府至少應設法提供合法移工懷孕、生產後的支持，讓她們可以無後顧之憂繼續為台灣貢獻勞動力，不必非得逃跑生子繼而非法打黑工，寶寶也可以在較安定的環境下成長。另也應從源頭改善移工被仲介壓榨、薪資不合理的制度問題。

【影音】毛茸茸療癒治療學！「汪星人」醫生讓病人重拾笑顏

有一個被診斷出自閉症及情緒障礙的孩子，上學時常常對老師、同學們攻擊，破壞公物，但經過一整年與療癒犬的陪伴治療後，漸漸讓孩子學會和別人友善互動；還有一位國中生常蹺課拒學，讓師長很頭痛，後來輔導室老師利用療癒犬吸引他主動進校，達到輔導的目的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。