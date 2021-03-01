孫大千：韓國瑜能貨出去人進來 蔡英文一點辦法都沒

中國大陸日前宣布暫停我國鳳梨進口。前立委孫大千在臉書表示，蔡英文政府難道不會想一頭撞死以謝國人嗎？蔡英文政府執政超過5年，每天高喊台灣應該降低對中國大陸市場的依存度，事實上卻毫無任何作為，將近2000個日子，綠營官員是不是都在家裡睡午覺、打麻將。

孫大千表示，蔡政府編列了大把預算推動南向政策，只會用盡各種優惠招攬東南亞的觀光客，美化來台觀光客的數據，來彌補陸客的缺口。但是，為什麼台灣的農產品卻沒有辦法打入東南亞國家的市場？蔡政府花大錢向美國買軍購，犧牲人民健康向美國進萊豬，日本發生個天災，也極盡所能的噓寒問暖，更不敢和日本政府大聲爭論釣魚台的主權。如今台灣需要幫忙時，這些國家又做了什麼呢？如果連買個水果都沒有辦法伸出援手，要如何相信他們會願意派兵介入台海衝突。

孫大千說，蔡政府為了維持台灣人民的仇中情結，連透過中國大陸BNT疫苗代理商，來採購救命疫苗都不願意，害得台灣到現在連一劑疫苗都沒有。蔡政府不是一再糊弄台灣人民，是中國大陸市場需要台灣產品，而不是台灣有求於中國大陸，現在又有什麼立場去批判中國大陸暫停向台灣採購水果。

孫大千表示，蔡政府當初對高雄市前市長韓國瑜提出的「貨出得去，人進得來」的想法嗤之以鼻，冷嘲熱諷，極盡抹紅之能事。現在貨出不去了，蔡政府為什麼連一點辦法都拿不出來？

孫大千說，中國大陸暫停進口鳳梨，蔡政府只能夠編預算採購，和呼籲台灣人民用新台幣把鳳梨下架。接下來，如果連蓮霧也暫停進口，蔡英文政府難道還要再編預算採購，和呼籲台灣人民用新台幣把蓮霧下架嗎？執政5年，用來用去只有這一招，蔡政府難道不覺得愧對國人嗎？