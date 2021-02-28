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柯馬228同引紀念碑文 「化仇恨於無形 肇和平於永遠」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
前總統馬英九（左）與台北市長柯文哲（右）今天共同出席二二八事件74周年紀念會，兩人並無明顯互動。記者季相儒／攝影
前總統馬英九（左）與台北市長柯文哲（右）今天共同出席二二八事件74周年紀念會，兩人並無明顯互動。記者季相儒／攝影

前總統馬英九與台北市柯文哲同台出席「北市二二八事件74週年紀念會」，儘管馬英九與柯文哲兩人現場互動不多，不過致詞時，雙雙引用二二八公園的紀念碑文「自今而後，無分你我，凝為一體，互助與愛，相待以誠，化仇恨於無形，肇和平於永遠，天佑寶島，萬古長青。」

今天是二二八事件74週年，台北市政府於二二八和平公園，以「愛與勇氣、攜手同行」為主軸，舉辦二二八事件74週年紀念會，邀請受難者家屬後代、前總統馬英九，以及台北市長柯文哲出席。

馬英九致詞表示，六年前的今天，他與市長柯文哲在此地參加二二八68周年中樞紀念活動，馬說，當時他希望與柯文哲共同推動社會和諧、世代之間、朝野之間能合作達成和諧，用對話取代對立、彼此相互尊重。

馬說，六年後的今天，他則應北市二二八協會的邀請，參加台北市的二二八活動，柯文哲身為受難家屬，也受到不小壓力，不過柯文哲也告訴大家，台灣應該超越對立，二二八應是團結的日子，和平對話才是和解的開始，以慈悲的胸懷、謙卑的態度相互包容體諒，大家攜手建設台灣，柯文哲與他有相同看法。

柯文哲致詞則表示，每次他站上二二八紀念日的講台，心情都相當沈痛，過去無所不在的恐怖氣氛，壓抑著台灣的民主自由，也造成台灣民主化之後，社會之間對立難以消除，但柯說，面對問題是解決問題的第一步，轉型正義才是面對問題的關鍵，蔡總統已宣佈解密所有政治檔案，也盼歷史真相早日完整呈現。

柯文哲與馬英九也於致詞時，同時引用二二八公園紀念碑文，「自今而後，無分你我，凝為一體，互助與愛，相待以誠，化仇恨於無形，肇和平於永遠，天佑寶島，萬古長青。」柯說，他前幾天到二二八公園特別看這碑文，與馬同樣認同。

馬英九也表示，他今身穿淺藍色毛背心，這是2年多前，一名二二八家屬親手打好送給他的，象徵二二八親屬跟他的友情，讓他感到格外溫馨；不過馬英九上台致詞時，社民黨台北市議員苗博雅則在台下舉起黑底白字、寫著「真心悔過再談和解、實現正義才能共生」字卡。

苗博雅會後受訪表示，馬英九曾任總統及國民黨主席，若悔過是真心的，為何國民黨仍拒交二二八事件及白色恐怖時期的關鍵史料，仍拒將不當黨產物歸原主。

前總統馬英九（左二）與台北市長柯文哲（右二）今天共同出席二二八事件74周年紀念會，兩人並無明顯互動。記者季相儒／攝影
前總統馬英九（左二）與台北市長柯文哲（右二）今天共同出席二二八事件74周年紀念會，兩人並無明顯互動。記者季相儒／攝影

柯文哲 馬英九 北市

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