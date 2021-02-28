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黃捷趕蔡總統行程感謝度罷免難關 是否入民進黨引關注

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
無黨籍高雄市議員黃捷面對罷免投票時，蔡英文總統兩度發聲相助，黃捷今天在蔡英文總統到高雄參香的行程中，當面向蔡總統致謝。記者楊濡嘉／攝影
無黨籍高雄市議員黃捷面對罷免投票時，蔡英文總統兩度發聲相助，黃捷今天在蔡英文總統到高雄參香的行程中，當面向蔡總統致謝。記者楊濡嘉／攝影

蔡英文總統今天下午由高雄市長陳其邁、內政部長徐國勇、立委李昆澤和多位高雄市議員陪同到三民區明聖宮參香，並頒贈「佑濟群生」匾額給明聖。才度過罷免事件的鳳山選區市議員黃捷趕到明聖宮向蔡總統致謝，感謝蔡總統在罷免案時的支持與鼓勵。被問到蔡總統有沒有邀入民進黨？黃捷表示「沒有提到這個部分」。

蔡總統今天的行程多排在高雄，下午先後到明聖宮和大寮包公廟參香。明聖宮在三民區，供奉神祉五福大帝。廟方表示，五福大帝是掌管瘟疫之瘟神，被奉為民間的逐疫之神，這次面對新冠肺炎疫情，政府處理得宜，立委李昆澤安排蔡總統南下參香，蔡總統也賜贈「佑濟群生」匾額。

今天陪同蔡總統到明聖宮參香的民意代表，較晚趕到的黃捷很引人注目，因為三民區不是她的選區。參香之後，蔡總統一行人與廟方人員聊天，黃捷利用機會當面向蔡總統致謝。

黃捷面對罷免案時，身兼民進黨主席的蔡總統兩度發聲助黃捷，民進黨從中央到地方也動了起來幫助黃捷度過罷免投票的難關。

黃捷表示，今天蔡總統到高雄來，她希望可以當面跟總統表達誠摰的謝意，感謝總統在罷免案上對她的支持跟鼓勵，還有很多高雄的朋友一起幫忙才讓她有機會繼續當市議員。

黃捷說，蔡總統說都是高雄的大哥大姊們幫忙，包括市長陳其邁，還有立委、議員們的協助，「今天能跟總統同一場合，並當面跟總統致謝，我非常感謝。」

媒體問黃捷，蔡總統有沒有提到加入民進黨的事？黃捷呵呵笑了一下說：「沒有提到這個部分啦！這是一個很難得可以當面致謝的機會。」

黃捷原來為時代力量黨員，已退出時力，現在是無黨籍。

蔡英文總統（前左七）頒贈「佑濟群生」匾額給高雄市三民區明聖宮。記者楊濡嘉／攝影
蔡英文總統（前左七）頒贈「佑濟群生」匾額給高雄市三民區明聖宮。記者楊濡嘉／攝影
蔡英文總統（前左六）今天由內政部長徐國勇（前左八）、高雄市長陳其邁（前左七）等陪同，到高雄市三民區明聖宮參香，並與民眾合影。前左二為高雄市議員黃捷。記者楊濡嘉／攝影
蔡英文總統（前左六）今天由內政部長徐國勇（前左八）、高雄市長陳其邁（前左七）等陪同，到高雄市三民區明聖宮參香，並與民眾合影。前左二為高雄市議員黃捷。記者楊濡嘉／攝影

黃捷 罷免 民進黨

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