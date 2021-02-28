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談228 游錫堃：民主非天上掉下來的 要珍惜民主成果

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
立法院長游錫堃(右一)出席二二八事件74 周年中樞紀念儀式後，在臉書貼文，盼全民更懂得珍惜得來不易的民主成果。圖／取自游錫堃臉書
立法院長游錫堃(右一)出席二二八事件74 周年中樞紀念儀式後，在臉書貼文，盼全民更懂得珍惜得來不易的民主成果。圖／取自游錫堃臉書

立法院長游錫堃上午出席二二八事件74 周年中樞紀念儀式後，在臉書貼文表示，鞏固民主、護衛自由，希望二二八和平紀念日喚回台灣人更多的歷史記憶，讓全民更懂得珍惜得來不易的民主成果。

游錫堃提到，在很多歷史關鍵時刻，當代精英所做的決定，深遠影響後代人的人生。根據台獨運動人士、教授沈建德提供的資料，二戰後聯合國從 1946年到 1972年，曾作出 31 個決議，積極鼓勵香港獨立。遺憾的是香港當代的菁英份子選擇回歸，致使最近數年來，香港人民必須面對反送中與港版國安法等暴行；台灣在 1945 年終戰時，那一代的菁英選擇回歸，也種下遭遇二二八事件的命運。

他表示，台灣人民不是天生奴才，面對不公不義，總會奮起抗爭。台灣代代子孫，每到二二八這一天，要感念台灣先賢在鞏固民主、護衛自由時不屈不饒的奮鬥精神。民主不是天上掉下來的，一定要善加珍惜民主成果。

游錫堃說，今天出席二八事件74 周年中樞紀念儀式，不禁回想起 34年前擔任省議員時，在羅東辦理二二八的紀念活動。1987年，由「二二八和平日促進會」、「民進黨宜蘭黨部促進委員會」主辦，黄煌雄、游錫堃服務處及噶瑪蘭雜誌社協辦「二二八事件四十週年暨林家祖孫逝世七週年紀念日」活動。

他回憶，前行政院副院長葉菊蘭女出席1987年那場活動曾提到，公開的談論二二八，為罹難者伸冤且關心受害者家屬，才能讓子女不必恐懼政治、並走出二二八的陰影。因為之前統治者們的刻意抹煞，台灣成了一個缺乏記憶的國度。看到現在的台灣能有促進轉型正義委員會、許多縣市也都有二二八事件紀念基金會跟研究單位，用心喚回全民對台灣歷史的記憶，讓他感覺很欣慰。

游錫堃 二二八事件 香港

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