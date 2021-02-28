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不滿北市府邀馬 獨派再批馬英九、柯文哲消費228

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
台北市政府與台灣國家聯盟原訂今天合辦228紀念活動，但該活動也邀請國民黨前主席馬英九演講，引發獨派不滿，台灣國家聯盟決定退出協辦，今天民間團體再度集結抗議北市府邀請馬英九。記者丘采薇／攝影
台北市政府與台灣國家聯盟原訂今天合辦228紀念活動，但該活動也邀請國民黨前主席馬英九演講，引發獨派不滿，台灣國家聯盟決定退出協辦，今天民間團體再度集結抗議北市府邀請馬英九。記者丘采薇／攝影

北市政府與台灣國家聯盟原訂今天合辦228紀念活動，但該活動也邀請國民黨前主席馬英九演講，引發獨派不滿，台灣國家聯盟決定退出協辦。今天獨派等民間團體再度集結抗議北市府邀請馬英九，包括台灣制憲基金會、台灣共生青年協會、陳文成基金會及鄭南榕基金會等聯合舉行記者會，批評馬英九及國民黨對於228是「只消費不究責」，也批評台北市長柯文哲選擇在228當天進行「一日雙塔」單車健行活動，根本是塑造個人英雄形象。

對於北市府舉辦228活動邀請馬英九演講，人權律師李勝雄日前批評，這對受難者、對台灣人是一大侮辱，希望馬英九知難而退，不過馬英九今天仍照常參加。

獨派等民間團體今天發出聯合聲明，質疑北市府的228紀念活動邀請馬英九，並非柯文哲所稱是對話與和解，沒有真相的和解只是混淆大眾對228事件的認知，如同柯文哲選擇在228當天進行「一日雙塔」行動，不僅無助於歷史真相的追尋、紀念與認同，根本就是塑造個人英雄形象。

聲明也指出，國民黨最喜歡說馬英九已經道歉過了，國民黨主席江啟臣也最喜歡把「和解、共生」掛在嘴邊，但國民黨始終拒絕面對自己在228事件、白色恐怖及戒嚴時期的政治與司法責任，一邊向受難者道歉，又年年前往慈湖謁陵，前後矛盾，精神分裂。

聲明也批評，柯文哲作為228受難者家屬，擔任市長6年來，以多元文化為由，消費歷史，和稀泥，228事件紀念活動發展至今，有肅穆的中樞紀念儀式，也有音樂會、遊行及短講等，都是為了刺激台灣社會大眾對歷史與228事件的思考，柯文哲宣稱用「一日雙塔」來紀念228，稱用汗水代替淚水，卻是以一項毫無關聯的活動來紀念這項之於台灣人來說意義重大的紀念日。

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