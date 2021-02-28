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周錫瑋：民進黨今又炒作228 讓台灣人忘記疫苗何時來

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前台北縣長周錫瑋。圖／聯合報系資料照片
前台北縣長周錫瑋。圖／聯合報系資料照片

今天是二二八紀念日，前台北縣長周錫瑋向受難者致哀並對家屬獻上問候。周錫瑋說，國民黨從1995年起歷任黨主席每年都為了二二八致歉，但民進黨就是不聽；如今執政也不敢拆中正紀念堂和蔣公銅像，因為二二八是民進黨選舉的重要武器，年年可以用來凌遲國民黨。民進黨今天可再炒作一天，讓台灣人忘記「疫苗到底什麼時候會來？」

周錫瑋表示，二二八事件至今74年，前總統馬英九為二二八盡心盡力30年，但至今馬每一次發言都還受到扭曲汙衊。周更斷言，國民黨立委蔣萬安明年如果要選台北市長，相信他受到二二八挑戰會更大。

周錫瑋說，難道國民黨的後人沒有為祖輩道歉、沒有悼念和修補族群關係？他指出，1989年嘉義市二二啊紀念碑落成；1990年立法院首次為二二八受害者起立哀悼1分鐘；1991年成立二二八受難者家屬關懷協會；1995年立法院通過「二二八事件處理及補償條例」，決議將2月28日訂定為和平紀念日；1995年行政院督建、台北新公園二二八和平紀念碑完工，同年成立「財團法人二二八事件紀念基金會」；1996年立法院修訂「二二八事件處理及補償條例」第四條，將2月28日從紀念日改為國定假日；1996年台北新公園改名為「二二八和平紀念公園」。

周錫瑋接著表示，1995年國民黨員、時任總統李登輝為二二八暴行道歉，之後歷任國民黨主席馬英九、吳伯雄、朱立倫、吳敦義、洪秀柱、江啟臣，國民黨從政的各地縣市長，在每年的二二八都曾經致歉、悼念，「可是不聽的，還是不聽」。

周錫瑋說，台灣400年，是一部移民史，曾有荷蘭人、鄭成功、日本人、國民政府，每一個政權交替，都有人被害。活著的人應該哀悼受害者，活著的人應該記取歷史教訓，活著的人應該努力讓台灣的明天更好；政權、立法權都在民進黨手裡，要拆除中正紀念堂、要拆蔣公銅像，民進黨都可以放心大膽地做，可是，民進黨沒有。

周錫瑋說，因為二二八是民進黨寶貴的政治遺產，是民進黨選舉的重要武器，年年可以用來羞辱、凌遲國民黨，不管現在這些國民黨人跟74年前的228有沒有關係。今天是二二八紀念日，民進黨可以再炒作一天，讓台灣人忘記「疫苗到底什麼時候會來？」

民進黨 國民黨 周錫瑋

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